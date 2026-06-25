Συνολικά 52 κιλά οπιούχων ναρκωτικών κατάσχεσε η Αστυνομία, μέσα σε 5 ημέρες, με την ΥΚΑΝ να πραγματοποιεί χθες επιχειρήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε συνολική ποσότητα περίπου 20 κιλών και 780 γραμμαρίων αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver somniferum).

Στο πλαίσιο των χθεσινών επιχειρήσεων συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 22 ετών, τελούσε ήδη υπό κράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε, ότι δύο εκ των υπόπτων, ηλικίας 27 και 28 ετών, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ που αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος, έχουν συλληφθεί εννέα πρόσωπα (πέντε τελούν ήδη υπό κράτηση).

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ.