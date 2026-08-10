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Οδική σύγκρουση μεταξύ δύο μοτοσικλετών σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 14:30, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται δύο μοτοσικλετιστές ενεπλάκησαν σε τροχαίο στη διασταύρωση των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και λεωφόρου Νίκης (φώτα Γραβριηλίδη).

Οι δύο μοτοσικλετιστές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικούς κυρίως λόγους, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της τροχαίας για επιτόπιες εξετάσεις.