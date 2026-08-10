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Οι θέσεις εποχικών ναυαγοσωστών τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας είναι δυσκολότερο να καλυφθούν, δήλωσε ο Λειτουργός της Μονάδας Ασφάλειας Παραλιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Ανδρέας Καρβούνης. Όπως ανέφερε, οι περισσότερες κενές θέσεις ναυαγοσωστών εντοπίζονται στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας.

«Φέτος είχαμε συνολικά 377 εγκεκριμένες θέσεις ναυαγοσωστών», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι κάθε χρόνο παραμένουν κάποιες θέσεις κενές.

Όπως σημείωσε ο κ. Καρβούνης, οι μόνιμοι ναυαγοσώστες ανέρχονται σε 107, ενώ οι υπόλοιποι είναι εποχικοί και απασχολούνται σε τρίμηνη, τετράμηνη, εξάμηνη, οκτάμηνη ή ακόμη και εντεκάμηνη βάση.

Εξήγησε ότι οι θέσεις εποχικών ναυαγοσωστών τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας «είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν».

Αναφερόμενος στα ωράρια των ναυαγοσωστών, είπε ότι δεν είναι ενιαία, αλλά διαμορφώνονται ανάλογα με την κάθε παραλία, την επισκεψιμότητα και την επικινδυνότητά της, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό.

Ερωτηθείς σε ποιες επαρχίες εντοπίζονται οι περισσότερες κενές θέσεις ναυαγοσωστών, ο κ. Καρβούνης είπε ότι «στη Λευκωσία επειδή είναι μικρός ο αριθμός πληρώνονται όλες οι θέσεις. Στην Αμμόχωστο υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις αλλά τα μεγαλύτερα κενά είναι κυρίως σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα».

Όπως ανέφερε, διαχρονικά τις τρίμηνες θέσεις κάλυπταν κυρίως φοιτητές ή άτομα που επιθυμούσαν να εργαστούν μόνο κατά τη θερινή περίοδο.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η τρίμηνη διάρκεια απασχόλησης λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους αναζητούν μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Καρβούνης είπε πως το Υπουργείο Εσωτερικών «κάνει προσπάθειες κάθε χρόνο, βάσει των αριθμών των προηγούμενων ετών, να πληρώσει όσες παραπάνω θέσεις ναυαγοσωστών γίνεται».

«Προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε σε κάποια άλλα πλαίσια διότι προφανώς υπάρχει ζήτημα για τις τρίμηνες θέσεις», ανέφερε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ