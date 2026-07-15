Τα κενά που παρατηρούνται στη στελέχωση των ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες στέλνουν το μήνυμα ότι οι λουόμενοι πρέπει με τις ενέργειές τους να προστατεύουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, αν ληφθεί υπόψιν πως την τρέχουσα χρονιά οι κενές θέσεις ανέρχονται σε 84, με τις εγκεκριμένες θέσεις να φτάνουν τις 374.

Οι αριθμοί περιλαμβάνονται σε απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, προς τον βουλευτή Λάρνακας, Πρόδρομο Αλαμπρίτη και σε αυτήν αποτυπώνεται η εικόνα παγκυπρίως από πλευράς ναυαγοσωστικής κάλυψης, η οποία αρχίζει από τρεις μήνες και εκτείνεται μέχρι και δώδεκα μήνες, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν χειμερινοί κολυμβητές.

Γενικά, και ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας κάλυψης των παραλιών, οι 122 (από τους 374) ναυαγοσώστες, καλύπτουν την επαρχία Πάφου, οι 74 τη Λεμεσό, οι 73 τη Λάρνακα, οι 13 την επαρχία Λευκωσίας και οι 92 την επαρχία Αμμοχώστου. Στην Πάφο υπάρχουν 25 κενές θέσεις ναυαγοσωστών, στη Λεμεσό 26, στη Λάρνακα 23, στη Λευκωσία 4 και στην Αμμόχωστο 6.

Όσον αφορά τους μήνες κάλυψης των παραλιών, με βάση την απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, σε 12μηνη βάση δραστηριοποιούνται 107 ναυαγοσώστες, εκ των οποίων οι 26 υπηρετούν στην Πάφο, οι 12 στη Λεμεσό, οι 29 στη Λάρνακα και οι 40 στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Με οκτάμηνη υπηρεσία υπάρχουν 50 εγκεκριμένες θέσεις στην Πάφο, 29 στη Λεμεσό, 14 (και δύο θέσεις κενές) στη Λάρνακα και 32 στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Με εξάμηνη υπηρεσία στην Πάφο υπάρχουν 30 (και 11 θέσεις κενές), στη Λεμεσό 14 (με οκτώ θέσεις κενές) και στη Λάρνακα 7 εγκεκριμένες θέσεις και άλλες 7 κενές. Με βάση την απάντηση υπάρχουν και ναυαγοσώστες οι οποίοι εργοδούνται σε τρίμηνη βάση.

Από την απάντηση του υπουργού προκύπτει πως οι λουόμενοι είναι περισσότερο καλυμμένοι όταν κολυμπούν σε πιο πολυσύχναστες παραλίες, υπό την έννοια ότι είναι πιο οργανωμένες και διαθέτουν περισσότερους ναυαγοσώστες. Συγκεκριμένα, στην απάντησή του αναφέρει, πως «κατά την περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, το πρόγραμμα ναυαγοσωστικής κάλυψης διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να δίδεται προτεραιότητα στις πολυσύχναστες και υψηλότερης επικινδυνότητας παραλίες, καθώς και στις ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη παρουσία λουομένων». Προσθέτει δε, πως στόχος είναι η παροχή ουσιαστικής και αποτελεσματικής ναυαγοσωστικής παρουσίας εκεί όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανάγκη, με τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει επίσης, πως «το πρόγραμμα κατανομής των ναυαγοσωστών καταρτίζεται με δεδομένο ότι θα καταστεί δυνατή η πλήρωση όλων των εγκεκριμένων θέσεων». Ωστόσο, όπως παρατηρεί, λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται στη στελέχωση, δεν είναι πάντοτε εφικτή η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση των ναυαγοσωστών στις παραλίες γίνεται βάσει προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως η εποχικότητα, ο βαθμός επισκεψιμότητας κάθε παραλίας, η γεωγραφική της θέση, το επίπεδο επικινδυνότητας, καθώς και η παρουσία χειμερινών κολυμβητών.

Για την ενίσχυση του ρόλου των ναυαγοσωστών, ο υπουργός ενημερώνει τον κ. Αλαμπρίτη, πως «αναφορικά με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ναυαγοσωστικών υποδομών, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει περιλάβει σχετική πρόνοια στον κρατικό Προϋπολογισμό ύψους €500.000 για το 2026 και €400.000 ετησίως για την περίοδο 2027 – 2028». Ο κ Ιωάννου εξηγεί, πως η συγκεκριμένη πρόνοια αφορά, τόσο την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των ναυαγοσωστών και των ναυαγοσωστικών πύργων, συμπεριλαμβανομένων των jet-ski, όσο και τη συνέχιση της σταδιακής αντικατάστασης και συντήρησης ναυαγοσωστικών πύργων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.