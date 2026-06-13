Με τις παραλίες της Λεμεσού να συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερους λουόμενους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, οι ελλείψεις σε προσωπικό εξακολουθούν να αποτελούν πονοκέφαλο για τη ναυαγοσωστική υπηρεσία. Αρκετοί ναυαγοσωστικοί πύργοι παραμένουν εκτός λειτουργίας, ενώ οι ναυαγοσώστες απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση των κενών θέσεων, προειδοποιώντας παράλληλα τους λουόμενους να μην υποτιμούν τους κινδύνους της θάλασσας. «Οι ναυαγοσώστες δεν είναι babysitters και οι λουόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας», δηλώνει στον «Φ» ο Επιστάτης Α’ Ναυαγοσωστών Λεμεσού, Σάκης Νικολάου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες της επαρχίας.

Όπως αναφέρει, η υπηρεσία δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί πλήρως στελεχωμένη. «Χρειαζόμαστε περισσότερους ναυαγοσώστες. Προσπαθούμε να επανδρώσουμε τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Λεμεσού με δύο ναυαγοσώστες, όπως προβλέπει το Σχέδιο «Σαλαμίς», ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των λουόμενων όσο και των ίδιων των ναυαγοσωστών», σημείωσε.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 13 ναυαγοσωστικοί πύργοι, ενώ άλλοι 6-7 παραμένουν εκτός λειτουργίας είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω ακαταλληλότητας των εγκαταστάσεων. «Στην Ακτή του Κυβερνήτη ο ναυαγοσωστικός πύργος παραμένει κλειστός, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ενόψει της καλοκαιρινής κίνησης. Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας παραμένουν και ναυαγοσωστικοί πύργοι κοντά σε πολυσύχναστα ξενοδοχεία της Λεμεσού, εξαιτίας της υποστελέχωσης που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η υπηρεσία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου 45 άτομα, ενώ στις 15 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί νέες εξετάσεις για υποψήφιους ναυαγοσώστες. Παράλληλα, υπάρχουν νέες αιτήσεις, ωστόσο οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι αυξημένες.

Απαιτείται η αύξηση μόνιμων θέσεων και επέκταση των συμβάσεων

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το επάγγελμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω εάν αυξηθεί η περίοδος απασχόλησης από οκτώ σε δέκα μήνες και προχωρήσουν περισσότερες μονιμοποιήσεις προσωπικού. Παράλληλα, υπογράμμισε πως για να υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον από νέα άτομα να στελεχώσουν τη ναυαγοσωστική υπηρεσία, ιδιαίτερα στη Λεμεσό όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανάγκες, απαιτείται η αύξηση των μόνιμων θέσεων εργασίας καθώς και η επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τουλάχιστον σε δεκάμηνη βάση.

Όπως εξήγησε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να καλυφθούν όλες οι παραλίες όπου σήμερα παρατηρούνται κενά λόγω μη επανδρωμένων πύργων, ενώ παράλληλα θα αυξανόταν το ενδιαφέρον νέων ατόμων να εκπαιδευτούν και να εργαστούν στη ναυαγοσωστική μονάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Ένα ακόμη ζήτημα που επηρεάζει την προσέλκυση νέων ναυαγοσωστών είναι το κόστος των απαραίτητων πιστοποιήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τρία διπλώματα, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

«Έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν κατά πόσο μπορεί να τροποποιηθεί το σύστημα, ώστε κάποιος να μπορεί να προσλαμβάνεται αρχικά με λιγότερα προσόντα και να εκπαιδεύεται περαιτέρω κατά την εργασία του», ανέφερε.

Αυξημένη προσέλευση στις παραλίες – Βάρδιες μόνο σε ΓΣΟ και Κούριο

Οι πρώτες βουτιές του καλοκαιριού έχουν ήδη ξεκινήσει και η προσέλευση στις παραλίες της Λεμεσού παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι ναυαγοσώστες που εργάζονται με οκτάμηνα συμβόλαια ανέλαβαν καθήκοντα από τον Απρίλιο, ενώ ακόμη 10 άτομα που απασχολούνται σε δεκάμηνη βάση ξεκίνησαν εργασία τον Μάιο.

«Ο κόσμος έχει ήδη αυξηθεί στις παραλίες. Χρειάζεται προσοχή και οι λουόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τους ναυαγοσώστες και να ακολουθούν τις οδηγίες τους», τόνισε.

Σε σχέση με τα σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Λεμεσό, ανέφερε ότι οι ναυαγοσώστες ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά.

«Οι ναυαγοσώστες είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και έμπειροι. Ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά μικρότερης σοβαρότητας, όμως αυτά που δημοσιοποιήθηκαν ήταν τα πιο σοβαρά», είπε.

Ο κ. Νικολάου εξήγησε ότι, λόγω της αυξημένης προσέλευσης πρωινών κολυμβητών, το σύστημα βαρδιών εφαρμόζεται μόνο στις παραλίες ΓΣΟ και Κουρίου. «Στα υπόλοιπα πόστα εργαζόμαστε από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα σε όλες τις παραλίες», ανέφερε.

Προσοχή σε ρεύματα, αλκοόλ και επικίνδυνα σημεία

Αναφερόμενος στα περιστατικά παραλίγο πνιγμού, σημείωσε ότι αρκετά αφορούν πρόσωπα από το εξωτερικό, οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν καλά κολύμπι ή υποτιμούν τους κινδύνους της θάλασσας. «Πολλοί δεν υπολογίζουν τα ρεύματα, το βάθος ή τα κενά ανάμεσα στους βραχίονες. Σε ορισμένα σημεία μπορεί να πατούν και λίγα μέτρα πιο πέρα να μην πατούν καθόλου. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που σχετίζονται με κατανάλωση αλκοόλ. Γι’ αυτό συστήνουμε στους λουόμενους να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ πριν μπουν στη θάλασσα», είπε.

Όπως πρόσθεσε, οι ναυαγοσώστες καλούνται πολλές φορές να διαχειριστούν περιστατικά που ξεφεύγουν από τα καθήκοντά τους, λειτουργώντας ουσιαστικά και ως «αστυνομικοί» στις παραλίες.

Εκτός λειτουργίας δύο πύργοι στο Lady’s Mile

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραλία Lady’s Mile, όπου σήμερα λειτουργεί μόνο ένας ναυαγοσωστικός πύργος. Πρόκειται για μια ακτογραμμή περίπου 5 χιλιομέτρων και διαθέτει τρεις πύργους ωστόσο οι δύο είναι εκτός λειτουργίας. Ο ένας μετά από κλοπή εξοπλισμού και χρήζει επισκευής, ενώ άλλος έχει καταστραφεί από υδροστρόβιλο.

«Δεν μπορεί ένας μόνο πύργος να καλύψει ολόκληρο το Lady’s Mile, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που συγκεντρώνεται πολύς κόσμος. Πρόκειται για μια ακτογραμμή περίπου πέντε χιλιομέτρων», υπογράμμισε.

Οι γονείς δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη

Ο Επιστάτης Α’ Ναυαγοσωστών έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τους γονείς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου λειτουργούν φουσκωτά παιχνίδια στη θάλασσα. «Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς από τους γονείς τους και, όπου απαιτείται, από κατάλληλο προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά ανεξέλεγκτα θεωρώντας ότι οι ναυαγοσώστες λειτουργούν ως babysitters. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε μάλιστα ότι οι γονείς δεν πρέπει να αποσπώνται από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους αφήνοντας τα παιδιά χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά στο νερό.

«Δεν μπορεί να κρατάς το κινητό και το παιδί να βρίσκεται μόνο του μέσα στο νερό. Πολλές φορές οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται πόσο γρήγορα μπορεί να προκύψει ένας πνιγμός».

Αναφερόμενος στην παραλία του Κουρίου, ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες της επαρχίας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και του μεγάλου βάθους. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, ωστόσο οι ναυαγοσώστες παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση, καλώντας παράλληλα τους λουόμενους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Καταληκτικά, ο κ. Νικολάου τόνισε την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των ναυαγοσωστικών πύργων που παραμένουν εκτός λειτουργίας, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια στις παραλίες της Λεμεσού κατά τη θερινή περίοδο.