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Στόχος της εκστρατείας ήταν η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η εμπέδωση της σωστής και νόμιμης χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (σκούτερ).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες, μεταξύ 7 και 9 Αυγούστου, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε καταγγελίες για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ενημέρωναν και καθοδηγούσαν τους χρήστες για τις υποχρεώσεις και τους κανόνες ασφαλούς διακίνησης.

Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 526 καταγγελίες, που αφορούσαν:

• 219 καταγγελίες σχετικά με τον χώρο διακίνησης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας

• 116 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 86 καταγγελίες για μη χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών

• 23 καταγγελίες για μη χρήση φώτων

• 82 άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατασχέθηκαν 28 Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκστρατεία τροχονομικών ελέγχων τις τελευταίες μέρες, αφού μεταξύ 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου επίσης πραγματοποιήθηκαν παγκύπριοι έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 516 καταγγελίες για παραβάσεις της σχετικής Νομοθεσίας:

• 249 καταγγελίες σχετικά με τον χώρο διακίνησης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας

• 103 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 89 καταγγελίες για μη χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών

• 21 καταγγελίες για μη χρήση φώτων

• 54 άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας καταδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, υπευθυνότητα και συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας δεν είναι απλώς νομική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις.

Η Αστυνομία συνεχίζει τους καθημερινούς τροχονομικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από όλους τους χρήστες του δρόμου, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων αλλά και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες παγκύπρια εκστρατεία τροχονομικών ελέγχων και ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με τη χρήση Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Στόχος της εκστρατείας ήταν η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η εμπέδωση της σωστής και νόμιμης χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες, μεταξύ 7 και 9 Αυγούστου, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε καταγγελίες για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ενημέρωναν και καθοδηγούσαν τους χρήστες για τις υποχρεώσεις και τους κανόνες ασφαλούς διακίνησης.

Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 526 καταγγελίες, που αφορούσαν:

• 219 καταγγελίες σχετικά με τον χώρο διακίνησης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας

• 116 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 86 καταγγελίες για μη χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών

• 23 καταγγελίες για μη χρήση φώτων

• 82 άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατασχέθηκαν 28 Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκστρατεία τροχονομικών ελέγχων τις τελευταίες μέρες, αφού μεταξύ 31 Ιουλίου και 2 Αυγούστου επίσης πραγματοποιήθηκαν παγκύπριοι έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 516 καταγγελίες για παραβάσεις της σχετικής Νομοθεσίας:

• 249 καταγγελίες σχετικά με τον χώρο διακίνησης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας

• 103 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 89 καταγγελίες για μη χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών

• 21 καταγγελίες για μη χρήση φώτων

• 54 άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας καταδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, υπευθυνότητα και συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας δεν είναι απλώς νομική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις.

Η Αστυνομία συνεχίζει τους καθημερινούς τροχονομικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από όλους τους χρήστες του δρόμου, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων αλλά και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.