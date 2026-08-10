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Συνολικά 60 προϊόντα παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα Safety Gate.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του συστήματος Safety Gate αναφέρει ότι τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

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Τα 60 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 16 προϊόντα, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 17 προϊόντα. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 13 προϊόντα. Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 8 προϊόντα. Υγειονομικές Υπηρεσίες: 2 προϊόντα. Τμήμα Περιβάλλοντος: 2 προϊόντα. Υπηρεσία Μεταλλείων : 1 προϊόν. Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων) : 1 προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταναλωτές μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

ΚΥΠΕ