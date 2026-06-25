Τη σκυτάλη από τον Χαράλαμπο Παπαδόπουλο στην ηγεσία της ΟΣΑΚ, πήρε χθες ο Μίλτος Μιλτιάδους ο οποίος αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Ο Μίλτος Μιλτιάδους, μέχρι χθες γραμματέας της ΟΣΑΚ αναδείχθηκε νέος πρόεδρος κατά την ετήσια παγκύπρια γενική εκλογική συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και ο προϋπολογισμός για το 2026, ενώ παρουσιάστηκε και ο απολογισμός του έργου που επιτελέστηκε την τελευταία τριετία, πριν από την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο νέος πρόεδρος της ΟΣΑΚ έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη συνέχιση της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ασθενών, τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της συμμετοχής των ίδιων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα διοίκηση θα επιδιώξει στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, στη βάση της τεκμηρίωσης και του διαλόγου, επαναλαμβάνοντας τη θέση του οργανωμένου κινήματος των ασθενών ότι «τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς».

Ο κ. Μιλτιάδου ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Ομοσπονδίας, καθώς και τον επίτιμο πρόεδρο Μάριο Κουλούμα, τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης, την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, τους εθελοντές και το προσωπικό της ΟΣΑΚ.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της περιόδου 2023-2026, σημείωσε ότι η ΟΣΑΚ εκπροσωπεί πλέον 43 οργανώσεις-μέλη, δηλαδή περισσότερους από 90.000 ασθενείς, ενώ συμμετέχει με περισσότερους από 50 εκπροσώπους σε πάνω από 60 επιτροπές που σχετίζονται με την υγεία.

Στα σημαντικότερα επιτεύγματα της προηγούμενης τριετίας καταγράφηκαν η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Ασθενούς, η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, η ψήφιση της νομοθεσίας για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, καθώς και η συμβολή της Ομοσπονδίας σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα, την αποκατάσταση, την κοινοτική νοσηλευτική και τα βιοϊατρικά εργαστήρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, στη δημιουργία του «Οδηγού του Ασθενή», αλλά και στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων Ασθενών, το οποίο την τελευταία τριετία διαχειρίστηκε 1.526 παράπονα και αναφορές. Παράλληλα, επισημάνθηκαν η μεταστέγαση της Ομοσπονδίας σε νέα γραφεία, η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2026-2029 και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ αποτελείται από τον Μίλτο Μιλτιάδου (Πρόεδρο), τη Στέλλα Ελευθεριάδου (Αντιπρόεδρο), τον Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Γραμματέα), τη Δέσποινα Ρούσου (Βοηθό Γραμματέα), τον Ανδρέα Πισία (Ταμία), την Έμιλυ Γρουτίδου (Βοηθό Ταμία) και τον Δημήτρη Λαμπριανίδη (Εκπρόσωπο Τύπου), ενώ ο Μάριος Κουλούμας αναλαμβάνει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας ως επίτιμος πρόεδρος.

Ο Μίλτος Μιλτιάδους είναι εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας και εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΥ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν την υποβολή υποψηφιότητας του για την προεδρία της ΟΣΑΚ παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στο «σκιώδες υπουργικό συμβούλιο» του ΔΗΣΥ. Εξελέγη πρόεδρος χωρίς ανθυποψήφιο.