Αποτροπιασμό προκαλούν στη Βρετανία οι αποκαλύψεις στη δίκη 40χρονου που κατηγορείται ότι δολοφόνησε δύο άνδρες που γνώρισε σε καταφύγιο αστέγων, τους τεμάχισε και επιχείρησε να κάψει και να θάψει τα λείψανά τους σε δασική περιοχή στην Κορνουάλη. το δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει ότι «του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές διαμελισμού» στη σειρά Dexter.

Ο εισαγγελέας Άχμεντ Χοσέιν περιέγραψε ενώπιον των ενόρκων ότι αστυνομικοί εντόπισαν στη δασική περιοχή Παραμούρ Γουντς, κοντά στο Στίκερ της Κορνουάλης και σε μικρή απόσταση από την καλύβα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, περισσότερα από 1.900 καμένα οστικά θραύσματα. Όπως ανέφερε, τα ευρήματα συλλέχθηκαν από κοίτη ρέματος, όπου είχαν παγιδευτεί σε ρίζες φυτών, ενώ στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA ως ανθρώπινα υπολείμματα που ανήκαν στον 57χρονο Κλαούντιο Ακουιλίνο, το ένα από τα δύο θύματα.

Τα δύο θύματα, ο Κόουλμαν και ο Ακουιλίνο

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ότι σε άλλη περιοχή του ίδιου δάσους εντοπίστηκε σε ρηχό τάφο η σορός του δεύτερου θύματος, του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν, η οποία είχε τεμαχιστεί, με τους ενόρκους να βλέπουν σχετικό χάρτη της περιοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Μπορείτε να δείτε τον κορμό, τα πόδια και τα πέλματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χοσέιν, περιγράφοντας τα ευρήματα.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Ντέσμπορο – που αρνείται τις κατηγορίες – είχε δηλώσει σε ιατροδικαστικό επιστήμονα στο δάσος ότι «του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές διαμελισμού» στη γνωστή τηλεοπτική σειρά Dexter, με κεντρικό «ήρωα» έναν αστυνομικό αναλυτή ο οποίος ζει διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος στο Μαϊάμι.

Ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδυάζεται με την ανεύρεση διαμελισμένων σορών στην ίδια περιοχή όπου ζούσε ο κατηγορούμενος, σημειώνοντας πως πρόκειται για σειρά που περιλαμβάνει σκηνές διαμελισμού και απόκρυψης πτωμάτων.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με την κατηγορία, ο Ντέσμπορο φέρεται να αφαίρεσε χρήματα από τους λογαριασμούς των δύο ανδρών μετά την εξαφάνισή τους.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι τα δύο θύματα είχαν ζήσει μαζί με τον κατηγορούμενο και είχαν θεαθεί για τελευταία φορά ζωντανoί στο πλευρό του, προτού χαθούν τα ίχνη τους.

Ο Ντάνιελ Κόουλμαν είχε προηγουμένως ζήσει με τη σύζυγό του σε καταφύγιο αστέγων στο Νιούκι, πριν χωρίσουν τον Μάρτιο του 2025. Αργότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε συνάψει σχέση με την πρώην του Κόουλμαν, γεγονός που, σύμφωνα με την κατηγορία, προκάλεσε εντάσεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Κόουλμαν εθεάθη για τελευταία φορά στις 3 Ιουνίου, όταν είχε καταναλώσει αλκοόλ μαζί με τον Ντέσμπορο σε μπαρ στο Τρούρο και το Φάλμαουθ.