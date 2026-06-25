Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Λεμεσό και τέθηκε υπό κράτηση, 54χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τις Ελληνικές Αρχές για έκτιση ποινής φυλάκισης.

Ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στην Ελλάδα, για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009 στην Ελλάδα.

Αυτός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του στην αιτήτρια χώρα.