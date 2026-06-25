Παράταση έως τις 9 Ιουλίου 2026, στις 14:00, δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η προθεσμία παρατείνεται από τις 25 Ιουνίου 2026, στις 10:00, ώστε να αντιμετωπιστούν λάθη που εντοπίστηκαν κατά την υποβολή αιτήσεων και να δοθεί η δυνατότητα σε δικαιούχους που δεν υπέβαλαν έγκαιρα αίτηση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η ΥΧΕ διαπίστωσε περιπτώσεις εσφαλμένης υποβολής αιτήσεων ως αναφέρονται πιο κάτω:

υποβολή αιτήσεων με λανθασμένο αριθμό εγγραφής αλλοδαπού (ARC),

υποβολή αιτήσεων από γονείς με καταχώριση της ιδιότητας του φοιτητή αντί της ορθής ιδιότητάς τους ως αιτητές γονείς, και

υποβολή αιτήσεων από τους ίδιους τους φοιτητές, αντί από τους γονείς τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Συνεπώς, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι πιο πάνω περιπτώσεις αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή μετά το πέρας της προαναφερθείσας προθεσμίας.