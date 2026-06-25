Διασωληνωμένη και σε καταστολή νοσηλεύεται από χθες 39χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, η οποία βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και έτρεχε γυμνή, πέφτοντας στο έδαφος.

Η 39χρονη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και φέρει κατάγματα πλευρών, ενώ φαίνεται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ αλλά και συγκεκριμένα σκευάσματα που περιείχαν ουσίες φαιντανύλης – οπιοειδών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες γύρω στις 4 το απόγευμα δόθηκε πληροφορία στον Αξιωματικό Υπηρεσίας Λεμεσού ότι στην οδό Στρατηγού Τιμάγια, αλλοδαπή γυναίκα αγνώστων έτρεχε γυμνή σε κατάσταση πανικού.

Αμέσως στο σημείο μετέβη περίπολο της ΑΔΕ, όπου εντόπισε το πρόσωπο σε αλλόφρονα κατάσταση και με υπερκινητικότητα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να την ακινητοποιήσει. Κατά την ακινητοποίηση, υπό τις περιστάσεις, η γυναίκα έπεσε με φόρα στο έδαφος.

Το εν λόγω πρόσωπο, μετά την ακινητοποίηση, παρουσίασε σπασμούς, έβγαζε αφρούς από το στόμα και ανέδιδε έντονη οσμή αλκοόλ. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, εισήχθη στην Εντατική και νοσηλεύεται σε καταστολή, διασωληνωμένη σε αναπνευστήρα. Η κατάστασή της κρίνεται είναι σταθερή.

Να σημειωθεί ότι 39χρονη βρέθηκε θετική σε τοξικολογικές εξετάσεις για φαιντανύλη και άλλα οπιοειδή ενώ φέρει κατάγματα στα πλευρά δεξιά.

Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 39χρονη από τη Ρωσία, η οποία αφίχθη στην Κύπρο ως επισκέπτρια στις 02/06 και αναμενόταν να αναχωρήσει στις αρχές Ιουλίου.