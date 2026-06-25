Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας για διαβουλεύσεις στην έδρα του ΟΗΕ με αντικείμενο το Κυπριακό. Οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κρίνονται κομβικής σημασίας καθώς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το philenews από ενημερωμένες πηγές που εμπλέκονται στο Κυπριακό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν (Maria Angela Holguin) θα έχει το επόμενο διήμερο συναντήσεις τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με την αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στον Φ ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί αρχικώς με την Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο (Rosemary A. DiCarlo) και εν συνεχεία, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή, θα βρεθεί με τον Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres).

Ως προς τη συνάντηση Γκουτέρες-Ολγκίν, το ενδιαφέρον είναι διπλό:

Πρώτον, έχουν σημασία τα όσα η Ολγκίν θα μεταφέρει προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τις επαφές σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. Και κυρίως η προσοχή στρέφεται στην εικόνα που θα του παρουσιάσει σε σχέση με την προσπάθεια σύγκλησης άτυπης πενταμερούς στα τέλη Ιουλίου. Σημειώνεται ότι και ο ίδιος ο ΓΓ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Δεύτερον, οι οδηγίες που θα δοθούν από τον Αντόνιο Γκουτέρες προς την προσωπική του απεσταλμένη για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν από την ίδια. Η Ολγκίν, μετά τη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για να συναντήσει τον Αντόνιο Κόστα, ενώ ζήτησε και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ακόμα δεν έγινε η πρώτη…

Κι ενώ ακόμα η πρώτη άτυπη συνάντηση 5+1 δεν κλείδωσε οριστικά και δεν έχει πραγματοποιηθεί, στη δημόσια συζήτηση μπήκε αίφνης και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης, σε περίπτωση που η πρώτη δεν αποδώσει τα αναμενόμενα. Στη Λευκωσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση αυτή τη στιγμή για τη σύγκληση δεύτερης πενταμερούς για το Κυπριακό, για να προσθέσει πως «εμείς, ο ΓΓ των ΗΕ και η Προσωπική του απεσταλμένη εργαζόμαστε για τη σύγκληση της επόμενης πολυμερούς, που προς το παρόν αυτό χρονικά υπάρχει στόχος να γίνει τέλος Ιουλίου ή πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου».

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι προσέρχονται σε αυτή την άτυπη πολυμερή με στόχο όχι μόνο να πετύχει, αλλά να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Ως εκ τούτου, δεν έχω αυτή τη στιγμή την όποια ενημέρωση για τη διοργάνωση άλλης πολυμερούς και για την πρόθεση για σύγκληση επόμενης πολυμερούς. Αυτό που έχω υπόψη μου είναι οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του ιδίου προσωπικά» είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε την ελπίδα «όλα τα μέρη να επιδεικνύουν την ίδια πολιτική βούληση, όπως επιδεικνύει η δική μας πλευρά, ούτως ώστε να προγραμματιστεί για να συγκληθεί η άτυπη πολυμερής το συντομότερο δυνατόν και να ανακοινωθεί μετά το πέρας της πολυμερούς η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου».