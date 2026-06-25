ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου- Φανερωμένη, 8.30μ.μ. Κυπριακή παράδοση, ηλεκτρονικοί ήχοι και ηχητικός πειραματισμός συναντιούνται στη μουσική παράσταση «δήμμαν · λύμαν», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ’26. Το καλλιτεχνικό σχήμα αποτελείται από πέντε νέους Κύπριους μουσικούς και δημιουργείται μέσα από τη σύμπραξη του πειραματικού τρίο The Portal και του παραδοσιακού σχήματος Τακούρια. Διάρκεια: 60’ Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 22128175

Λεμεσός, Γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας, 24–28 Ιουνίου, 7-12μ.μ. Το MEDFEST – Limassol Beer Festival επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά. Η αρχή γίνεται απόψε με την Ανδρομάχη. Προπώληση: ticketbox.com.cy και στα ταμεία του φεστιβάλ.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, PSI Foundation, 7.30μ.μ. Σε μια εποχή όπου οι κοινότητες δοκιμάζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις επαναπροσδιορίζονται διαρκώς, η χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει παρουσιάζουν το νέο έργο «On Common Ground», μια συλλογική περφόρμανς που διερευνά τη συνύπαρξη, την εμπιστοσύνη και τη φροντίδα μέσα από το σώμα και την κίνηση. Δημιουργία / Ερμηνεία: Ράνια Γλυμίτσα, Κατερίνα Τυλληρίδου, Chris Mills, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Εύη Δημητρίου. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται χώρος στάθμευσης. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα λειτουργεί και η έκθεση «Bill Viola. Unspoken» στον εσωτερικό χώρο του PSI Foundation

ΘΕΑΤΡΟ

Δρομολαξιά, Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Παραστάσεις: 25, 27 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Λευκωσία, Στέγη Χορού, Εργαστήρι1: Πέμπτη 25 Ιουνίου, 5-8μ.μ. €20. Τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης, της συνεργασίας και της σωματικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη παιδιών και νέων αναδεικνύουν δύο θεατρικά εργαστήρια που διοργανώνουν το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, με προσκεκλημένη τη διακεκριμένη σκηνοθέτιδα, κινησιολόγο και παιδαγωγό θεάτρου Σοφία Πάσχου. Δωρεάν συμμετοχή για μέλη του ASSITEJ. Λευκωσία, Στέγη Χορού, Εργαστήρ2: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10π.μ.- 4μ.μ. Δωρεάν συμμετοχή.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.