Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές εμφανίστηκαν ανακουφισμένες από τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνές σημείο αναφοράς για τις αγορές πετρελαίου, υποχώρησε περισσότερο από 1% για την παράδοση Αυγούστου, στα 72,44 δολάρια το βαρέλι.

Στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Μπρεντ είχε κλείσει στα 72,48 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση της τιμής αντανακλά τη μείωση της ανησυχίας των επενδυτών για πιθανή παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, κομβικού περάσματος για τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

ΚΥΠΕ