Σημαντική πτώση σημείωσαν την Τρίτη οι ασιατικές μετοχές, ενώ η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ απέσυραν τις κυρώσεις κατά του Ιράν και οι επενδυτές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να λάβει πιο επιθετικά μέτρα για καταπολέμηση του πληθωρισμού, αργότερα μέσα στο έτος.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού, εκτός Ιαπωνίας, κατέγραψε σημαντικές απώλειες 2,9%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού δείκτη S&P 500 παρουσιάζουν πτώση 0,9%.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ υποχώρησε κατά 1,22% στα 76,95 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε μεγάλη πτώση 3%, ενώ ο δείκτης Kospi, της Νότιας Κορέας, κατέγραψε βουτιά 8,1%.

Ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group στη Μελβούρνη δήλωσε ότι οι πρώην ηγετικές μετοχές της αγοράς «φαίνεται να έχουν χάσει τη δυναμική τους, και οι επενδυτές στρέφονται προς άλλους τομείς της αγοράς που είναι πιο αμυντικοί, λιγότερο επικεντρωμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρουν πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές».

Στις πρώτες συναλλαγές στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πανευρωπαϊκού δείκτη Euro Stoxx 50 σημειώνουν πτώση 0,96%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του γερμανικού DAX υποχωρούν κατά 1%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του βρετανικού FTSE σημειώνουν πτώση 0,95%.

Οι μετοχές στη Wall Street κινήθηκαν πτωτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,4% και τον Nasdaq Composite να σημειώνει πτώση 1,3%, επηρεασμένοι αρνητικά από τις πτώσεις στις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Alphabet και η SpaceX.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με πτώση άνω του 3%, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά μετριάστηκαν, αφού ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιμς Ντέβιντ Βανς δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό.

Εξάλλου, στις αγορές συναλλάγματος, το ιαπωνικό γιεν παρέμεινε σταθερό έναντι του δολαρίου στα 161,665 γιεν, πλησιάζοντας και πάλι τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, ύστερα από μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed αποτιμούν πιθανότητα 54% για τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, πριν από το τέλος του έτους, σε σύγκριση με πιθανότητα 15,2% πριν από μία εβδομάδα.

ΚΥΠΕ