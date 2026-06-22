Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τη Δευτέρα γενική άδεια που αφορά το Ιράν, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων έως τις 21 Αυγούστου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να παραχωρήσουν εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, των παραγώγων του και συναφών προϊόντων, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και μεταφορών.

Οι συναλλαγές που επιτρέπονται βάσει της γενικής άδειας που εκδόθηκε τη Δευτέρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.

Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.

skai.gr