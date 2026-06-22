Ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της παραλιακής ζώνης της Λεμεσού εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, καθώς ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου «Θαλασσάκι» βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης, με επτά προσφορές να διεκδικούν τη διαχείρισή του.

Οι προσφορές αποσφραγίστηκαν την περασμένη Παρασκευή, με επτά ενδιαφερόμενους, εταιρείες και ιδιώτες, να καταθέτουν πρόταση για αξιοποίηση του χώρου, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την παραλιακή ζώνη της πόλης από την περίοδο της ανάπλασης της Ακτής Ολυμπίων, πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Την υψηλότερη σε κόστος οικονομική πρόταση υπέβαλε η KASPINAS GROUP LTD, με ποσό €1,26 εκατ. ευρώ για την πενταετή διάρκεια της σύμβασης. Ακολουθούν το Κτήμα Δημοσθένους ΛΤΔ με προσφορά ύψους €796.260 και η Θεοτία Τσιάλα με €723.000.

Ακολουθούν η CATERCOM LTD με €522.240, η A. Zorbas and Sons Ltd με €514.620, η Mak Way Ltd με €378.000 και η η DGCON LIMITED με €101.201.

Η συμφωνία που προωθείται αφορά περίοδο πέντε ετών, ενώ προβλέπεται δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη πέντε έτη υπό τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση ανανέωσης, το μηνιαίο δικαίωμα χρήσης θα αυξάνεται κατά 7%.

Η τελική απόφαση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και ακολούθως την τελική κατακύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού. Εφόσον οι διαδικασίες προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, δεν αποκλείεται το «Θαλασσάκι» να επαναλειτουργήσει πριν από το τέλος Ιουλίου.

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε στο «Φ» ότι δεν συμμετέχει στην Επιτροπή Προσφορών του Δήμου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα γίνει αξιολόγηση κατά πόσο οι προσφορές πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι όπως υπογράμμισε έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και τη διατήρηση προσιτών τιμών για το κοινό.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λεμεσού έχει καθορίσει ανώτατες τιμές σε βασικά προϊόντα που θα διατίθενται στο αναψυκτήριο. Συγκεκριμένα, η τιμή του κυπριακού καφέ ορίστηκε στα €1,50, του φραπέ και του Nescafé στα €2, του freddo espresso στα €3, του τσαγιού στα €2, του κυπριακού χυμού σε κουτάκι στα €1,50, της μπύρας σε τενεκεδάκι στα €3, του εγχώριου κρασιού στα €5 και του εμφιαλωμένου νερού των 500 ml στο €1.