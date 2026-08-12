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Μια καθημερινότητα που απαιτεί αυστηρή οργάνωση, καταμερισμό των εργασιών και τη συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας περιγράφει ζευγάρι στις ΗΠΑ, το οποίο έχει αναθρέψει συνολικά 37 παιδιά.

Ο 71χρονος Πολ και η 69χρονη Τζιν Μπριγκς παντρεύτηκαν το 1976 και, όπως λένε, γνώριζαν ότι ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά, χωρίς όμως να έχουν ποτέ σχεδιάσει τη δημιουργία μιας τόσο μεγάλης οικογένειας.

«Ποτέ δεν συζητήσαμε για μια πολυμελή οικογένεια», δήλωσε ο Πολ, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής, στο περιοδικό People. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμητικός στόχος, αλλά μια σειρά γεγονότων που έφερνε συνεχώς περισσότερα παιδιά στη ζωή τους.

Μέχρι σήμερα, το ζευγάρι έχει αναθρέψει 32 υιοθετημένα και πέντε βιολογικά παιδιά, ηλικίας από 10 έως 47 ετών.

Η οικογένεια άρχισε να διευρύνεται μέσω υιοθεσιών πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αφού το ζευγάρι είχε ήδη μεγαλώσει τα βιολογικά παιδιά του, καθώς και τον Αμπραάμ, τον οποίο είχε υιοθετήσει από το Μεξικό το 1985. Σύμφωνα με την Τζιν, το παιδί είχε εγκαταλειφθεί, ενώ είναι νομικά τυφλό και εξακολουθεί να ζει μαζί τους.

Δεκατέσσερα παιδιά στο ίδιο σπίτι

Σήμερα, 14 από τα παιδιά εξακολουθούν να ζουν στο οικογενειακό σπίτι, έκτασης περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή όλων στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Στα παιδιά ανατίθενται συγκεκριμένες καθημερινές και εβδομαδιαίες εργασίες, από το στρώσιμο του τραπεζιού μέχρι τη συντήρηση και τη φροντίδα του σπιτιού.

Τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ πραγματοποιούνται βάσει οργανωμένου προγράμματος, ενώ δύο από τα μεγαλύτερα παιδιά εναλλάσσονται βοηθώντας την Τζιν στις καθημερινές υποχρεώσεις.

Η ίδια έχει αναλάβει κυρίως το μαγείρεμα, με τα παιδιά να συμμετέχουν στην προετοιμασία των γευμάτων, στο στρώσιμο του τραπεζιού και στο καθάρισμα.

Ο 36χρονος γιος τους Τζόζεφ, ο οποίος υιοθετήθηκε σε ηλικία 15 ετών μαζί με δύο αδέλφια του από ορφανοτροφείο στην Ουκρανία το 2005, αστειεύτηκε ότι τα γιορτινά γεύματα της μητέρας του είναι «ο λόγος που δεν πρόκειται ποτέ να φύγω από το σπίτι».

Πώς καλύπτουν τα έξοδα

Για τις οικονομικές ανάγκες της μεγάλης οικογένειας, οι Μπριγκς βασίζονται κυρίως στον μισθό και τις παροχές που λαμβάνει ο Πολ από την εργασία του.

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν επίσης κρατική οικονομική στήριξη για τρία από τα παιδιά τους που έχουν αναπηρίες.

Τα παιδιά της οικογένειας περιγράφουν, από την πλευρά τους, την εμπειρία της συνεχούς υποδοχής νέων αδελφών ως ιδιαίτερη αλλά θετική.

Η 43χρονη Μαίρη Κέιτ Τζόνσον ανέφερε ότι, παρά τις προσαρμογές που απαιτούνταν κάθε φορά, η εμπειρία ήταν τόσο θετική ώστε αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα των γονιών της.

Η ίδια έχει σήμερα 14 παιδιά, τέσσερα από τα οποία είναι υιοθετημένα από την Γκάνα, και ζει με τον σύζυγό της Κιθ σε μικρή απόσταση από το σπίτι των γονιών της.

Ο Τζόζεφ χαρακτήρισε, επίσης, την υιοθεσία του εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του, περιγράφοντας τη μετάβασή του σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου είχε φαγητό, καθαρά ρούχα, κρεβάτι και ένα σταθερό σπίτι.

iefimerida.gr