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Εκτός του κλαμπ των δισεκατομμυριούχων βρέθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ, καθώς η μεγάλη πτώση της μετοχής της ελβετικής εταιρείας αθλητικών υποδημάτων On Holding, στην οποία έχει επενδύσει, του κόστισε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Ο 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam είδε την αξία της συμμετοχής του στην εταιρεία να υποχωρεί απότομα, μετά την ανακοίνωση πωλήσεων χαμηλότερων από τις προβλέψεις.

Roger Federer loses billionaire status as fortune wiped out in day of carnage https://t.co/XFfXtGTXtj pic.twitter.com/kffS0Ala64 August 12, 2026

Η μετοχή της On κατέγραψε πτώση 19%, με το Forbes να εκτιμά ότι ο Φέντερερ έχασε τουλάχιστον 52 εκατ. δολάρια, καθώς κατέχει περίπου το 2,5% της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του, η οποία, σύμφωνα με το Forbes, διαμορφώνεται πλέον στα 952 εκατ. δολάρια, από περίπου 1,1 δισ. δολάρια που υπολογιζόταν πέρυσι.

Η επένδυση που τον έκανε δισεκατομμυριούχο

Η On εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ενισχύθηκε σημαντικά το 2025, εξέλιξη που συνέβαλε ώστε ο Φέντερερ να ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η εταιρεία ξεκίνησε στη Ζυρίχη, επικεντρωμένη αρχικά σε παπούτσια υψηλών επιδόσεων για δρομείς, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε διεθνές brand αθλητικών υποδημάτων.

Ο Φέντερερ έγινε συνιδιοκτήτης της το 2019, συμμετέχοντας και στον σχεδιασμό προϊόντων, ενώ η σειρά παπουτσιών «The Roger» αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά προϊόντα της συνεργασίας τους.

Roger Federer Is No Longer A Billionaire After Sneaker Brand Shares Slumphttps://t.co/tQ7DkUORI4 pic.twitter.com/54Zug25z4L August 11, 2026

Η επένδυσή του στην On θεωρείται η πλέον επικερδής επιχειρηματική του κίνηση, αν και μεγάλο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την πολυετή αθλητική του καριέρα και τις ιδιαίτερα προσοδοφόρες εμπορικές συμφωνίες.

Τα εκατομμύρια από το τένις και τις χορηγίες

Ο Ελβετός ολοκλήρωσε την καριέρα του με περισσότερα από 130 εκατ. δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, ενώ το 2018 υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο αξίας 300 εκατ. δολαρίων με την Uniqlo, ολοκληρώνοντας την 24χρονη συνεργασία του με τη Nike.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως οι Rolex, Mercedes-Benz, Gillette και Lindt, ενώ μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες του ήταν εκείνη με τη NetJets, ύψους 115 εκατ. δολαρίων.

Ο 44χρονος Φέντερερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2022, αλλά παραμένει δραστήριος στον χώρο των επιχειρήσεων και της μόδας.

Παρά τη μεγάλη ημερήσια απώλεια από την πτώση της On, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων και εμπορικότερων πρώην αθλητών στον κόσμο.

iefimerida.gr