Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ο 22χρονος από τη Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία του 22χρονου ομοεθνή του Shahruar Ahmed Emon.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, εκβιασμό, απαίτηση περιουσίας με απειλές και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ο 22χρονος αγνοείτο από τις 6:30 το απόγευμα της 11ης Ιουνίου. Είχε πει στους συγκατοίκους του πως θα πήγαινε στην Κοφίνου για να εργαστεί στην Κοφίνου σε χώρο παραγωγής κοτόπουλων και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Οι οικείοι του είχαν καταγγείλει την ίδια ημέρα απαγωγή του, αναφέροντας πως ένα πρόσωπο επικοινώνησε με τον πατέρα του και ζήτησε λύτρα, ενώ από το κινητό του νεαρού είχε σταλθεί, σε φιλικό του πρόσωπο, μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο διάταγμα προσωποκράτησης, η ώρα 22:38 λήφθηκε γραπτό μήνυμα στο κινητό του πατέρα στα Μπενγκάλι στο οποίο αναγράφεται «Σε παρακαλώ σώσε με, αλλιώς θα με σκοτώσουν». Ακολούθως, είχαν μία ολιγόλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία στα Χίντι. Με το πέρας κάποιων λεπτών ο πατέρας έλαβε εκ νέου γραπτά μηνύματα αναφέροντας «εάν θέλεις να σώσεις το υιό σου, θα πρέπει να πληρώσεις το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ μέχρι την Κυριακή. Eάν δεν μπορείς να μου τα δώσεις δεν θα ξαναδείς τον υιό σου, θα του βγάλω το νεφρό και θα τον πουλήσω». Τότε, αποστάληκε μήνυμα στο οποίο ο πατέρας ζητούσε αποδείξεις πως ο γιος του είναι ζωντανός. Μετά διαπιστώθηκε ότι το κινητό του γιου του τέθηκε εκτός λειτουργίας. Έπειτα από αυτό η Αστυνομία εντόπισε το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου του στην Κοφίνου, ενώ διαπίστωσε πως η sim κάρτα του αριθμού κλήσης του φονευθέντα τοποθετήθηκε στο κινητό τηλέφωνο του υπόπτου. Όπως διαπιστώθηκε ο ύποπτος, βρισκόταν στο πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού μέσω της Υπηρεσίας αλλοδαπών και Μετανάστευσης και διευθετήθηκε στις 16/06/2026 να επιστρέψει στη χώρα του. Εντούτοις, δεν παρουσιάστηκε στη πτήση.

Στις 20 Ιουνίου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του ύποπτου, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη ημέρα στη Λάρνακα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν στην κατοχή του δύο κινητά τηλέφωνα, για τα ανέφερε ότι το πρώτο είναι δικό του και παραδέχθηκε ότι το δεύτερο ο ανήκει στον φοιτητή. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και δεύτερο πρόσωπο, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε εναντίον του. Ο ύποπτος υπέδειξε στη συνέχεια το σημείο όπου βρίσκεται το θύμα στην περιοχή Κοφίνου. Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι γνώρισε το θύμα την 7η Ιουνίου ενώ ήταν και οι δύο επιβάτες σε λεωφορείο. Κατά την διάρκεια μιας συζήτησης που είχαν, σύμφωνα με την ομολογία, το θύμα ζήτησε από τον ύποπτο εάν θα μπορούσε να τον βοηθήσει να βρει δουλειά και αντάλλαξαν τηλέφωνα. Παράλληλα ο ύποπτος φέρεται να ζήτησε από το θύμα όπως του παρέχει wifi hotspot, με το θύμα να αρνείται και στην συνέχεια να τον προσβάλλει λεκτικά, όπως είπε, αναφέροντας του «όχι είσαι φτωχός, εσύ ήρθες από τα κατεχόμενα».

Ο ύποπτος φέρεται να ανέφερε, επίσης, ότι την 9η Ιουνίου μετέβη σε σούπερμαρκετ και αγόρασε μαχαίρι, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για να σκοτώσει το θύμα. Την 11η Ιουνίου επικοινώνησε, όπως είπε, με το θύμα προσποιούμενος ότι του είχε δουλειά για την οποία θα πληρωνόταν 50 ευρώ ημερησίως. Την ίδια ημέρα το βράδυ το θύμα μετέβηκε στην περιοχή Κοφίνου για να συναντήσει τον ύποπτο, όπου αφού πορεύθηκαν πεζοί προς το Σφαγείο Κοφίνου ο ύποπτος, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του, χρησιμοποίησε το μαχαίρι που αγόρασε, επιτέθηκε και μαχαίρωσε πολλές φορές το θύμα. Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του, τον μετέφερε, τραβώντας τον στο σημείο όπου εντοπίστηκε το θύμα και επειδή ήταν ακόμα ζωντανός με την χρήση ρουχισμού τον στραγγάλισε.

Ακολούθως ο ύποπτος σκέπασε το θύμα με άχυρο για να μην εντοπιστεί και στη συνέχεια πήρε το σακίδιο του και το πέταξε αριστερά του δρόμου. Ακολούθως υπέδειξε τον χώρο που πέταξε ο μαχαίρι, καθώς και το ματωμένο σακάκι που φορούσε. Όπως είπε, μετά παρέλαβε το κινητό τηλέφωνο και πήγε στον χώρο όπου διέμενε και ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του θύματος. Κατά την διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του υπόπτου προσωπικά αντικείμενα του θύματος, δηλαδή δύο κάρτες επιβίβασης καθώς και μία πιστωτική κάρτα.

Σημειώνεται πως η συνήγορος του υπόπτου, Ευαγγελία Λαζαρίδου, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του.