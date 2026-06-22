Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε σήμερα (22/6) 35χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη χθες ως ύποπτος για κατοχή αρχείων παιδικής πορνογραφίας.

Σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, το Δικαστήριο ενέκρινε αίτημα των ανακριτών του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του για περίοδο τεσσάρων ημερών προς διευκόλυνση των εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση που λήφθηκε μέσω της Europol, σύμφωνα με την οποία χρήστης φερόταν να αναρτά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Από τις εξετάσεις που διενήργησε το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό του 35χρονου.

Ακολούθως, στην οικία του υπόπτου διενεργήθηκε έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων δύο κινητά τηλέφωνα, δύο φορητές μονάδες αποθήκευσης και ένα tablet.

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή του 12 αρχεία παιδικής πορνογραφίας.

Όλα τα τεκμήρια παραλήφθηκαν για να υποβληθούν σε δικανική εξέταση, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.