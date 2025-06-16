Για δεκαετίες, η Αθήνα αποτελεί μια φυσική προέκταση της καθημερινότητας πολλών Κυπρίων. Άλλοι τη γνωρίζουν μέσα από τα φοιτητικά τους χρόνια, άλλοι μέσω επαγγελματικών δραστηριοτήτων και άλλοι ως έναν προορισμό που συνδυάζει οικειότητα, εύκολη πρόσβαση και σημαντικές επενδυτικές προοπτικές.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των Κυπρίων για την αγορά ακινήτων στην ελληνική πρωτεύουσα παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες, η δυναμική της ενοικιαστικής αγοράς και η συνεχής αναβάθμιση ορισμένων περιοχών δημιουργούν συνθήκες που προσελκύουν τόσο επενδυτές όσο και οικογένειες που αναζητούν μια κατοικία για προσωπική χρήση.

Ιδιαίτερα για γονείς με παιδιά που σπουδάζουν ή σχεδιάζουν να σπουδάσουν στην Αθήνα, η αγορά ενός διαμερίσματος συχνά αποδεικνύεται μια στρατηγική κίνηση με μακροπρόθεσμο όφελος. Αντί της πολυετούς καταβολής ενοικίου, αποκτούν ένα ακίνητο που μπορεί να αξιοποιηθεί και μετά το τέλος των σπουδών, είτε ως επένδυση είτε ως δεύτερη κατοικία.

Οι γειτονιές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Ανάμεσα στις περιοχές που ξεχωρίζουν σήμερα, το Κουκάκι και το Παγκράτι βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων αγοραστών και επενδυτών.

Δίπλα στην Ακρόπολη, το Κουκάκι, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ζωντανές και περιζήτητες γειτονιές της πρωτεύουσας. Από μια παραδοσιακή αθηναϊκή συνοικία μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για νέους επαγγελματίες, φοιτητές και επισκέπτες που επιθυμούν να ζουν κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, το Παγκράτι συνεχίζει να διατηρεί τη φήμη μιας από τις πιο ποιοτικές περιοχές της Αθήνας. Η γειτνίασή του με το Κολωνάκι, οι πολιτιστικές υποδομές, οι χώροι εστίασης και η έντονη ζωή το καθιστούν μία από τις ασφαλέστερες επιλογές για όσους αναζητούν διαχρονική αξία.

Η πρόταση της Vitruvius Development

Σε αυτές ακριβώς τις δύο περιοχές επενδύει η Vitruvius Development, μία εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι και σημαντική παρουσία στην αγορά ακινήτων της Αθήνας.

Με sold-out έργα σε Αθήνα και Πειραιά, η εταιρεία παρουσιάζει σήμερα δύο νέα projects που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες αγοραστές όσο και σε επενδυτές.

Στο Κουκάκι, το Acropolis Cityscape Apartments στην οδό Δημητρακοπούλου 128 περιλαμβάνει 34 σύγχρονα διαμερίσματα από 21 έως 51 τ.μ., κατανεμημένα σε επτά ορόφους, καθώς και εννέα θέσεις στάθμευσης. Η παράδοση του έργου αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026 και ήδη σημαντικός αριθμός κατοικιών έχει πωληθεί.

Στο Παγκράτι, το Pagkrati Centrale στην οδό Τελεσίλλης 1 αποτελεί μια πιο boutique πρόταση, με μόλις οκτώ διαμερίσματα επιφανειών από 34,53 έως 69,20 τ.μ. και ιδιαίτερα duplex στους ανώτερους ορόφους.

Ποιότητα με μακροπρόθεσμη προοπτική

Παρότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές γειτονιές, τα έργα της Vitruvius Development μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: επιλογή τοποθεσιών με αποδεδειγμένη δυναμική, σύγχρονο σχεδιασμό και δημιουργία ακινήτων που διατηρούν την αξία τους στον χρόνο.

Για τους Κύπριους που εξετάζουν σήμερα τις επιλογές τους στην Αθήνα, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση, το Κουκάκι και το Παγκράτι αποτελούν δύο από τις πιο ισχυρές προτάσεις της αγοράς και η Vitruvius Development είναι η εταιρεία που γνωρίζει πώς να τις αξιοποιεί.

Για πληροφορίες και ραντεβού:

Vitruvius Development

Κανάρη 11, Κολωνάκι, Αθήνα

www.vitruvius-development.com

info@vtr-invest.com

+30 211 182 3834