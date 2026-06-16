Αύξηση 3,7% κατέγραψε το ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με την επίδοση να κινείται ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.

Η άνοδος αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αύξηση τόσο των μισθολογικών όσο και των μη μισθολογικών δαπανών, επιβεβαιώνοντας την πίεση που καταγράφεται στο κόστος απασχόλησης για τις επιχειρήσεις.

Αύξηση σε μισθούς και εισφορές

Ειδικότερα, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ το μη μισθολογικό κόστος ενισχύθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ στη ζώνη του ευρώ κατά 3,2%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τριμηνιαία εικόνα και επιτάχυνση

Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το συνολικό ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,1%, τόσο σε μισθολογική όσο και σε συνολική βάση, ενώ το μη μισθολογικό κόστος σημείωσε εντονότερη άνοδο κατά 1,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, όταν η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 2,4%, αν και παραμένει χαμηλότερη από το 4,3% του πρώτου τριμήνου του 2025.

Επίπεδα δείκτη και ευρωπαϊκή εικόνα

Με βάση τον δείκτη 2020=100, το συνολικό εργατικό κόστος στην Κύπρο διαμορφώθηκε στις 119,80 μονάδες χωρίς εποχική προσαρμογή και στις 128,06 μονάδες σε εποχικά διορθωμένη βάση.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τις υψηλότερες αυξήσεις στο ωριαίο μισθολογικό κόστος κατέγραψαν η Ουγγαρία (16,4%), η Βουλγαρία (13,2%) και η Κροατία (9,2%), ενώ τις χαμηλότερες η Μάλτα (1,3%), η Γαλλία (1,8%) και η Δανία και Λετονία (2,5%).