Το… μυστήριο του τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζεται και δεν το έχουν λύσει ούτε οι ηγέτες των επτά πιο ισχυρών εθνών του κόσμου (G7), που συναντώνται στο Εβιάν της Γαλλίας.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας, εντούτοις οι ακριβείς όροι της παραμένουν άγνωστοι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δημοσιεύσει το κείμενο μιάμισης σελίδας, ενώ προχωρούν και σε αντιφατικές δηλώσεις γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και αξιωματούχοι εντός της κυβέρνησης του Τραμπ δίνουν διαφορετικές ερμηνείες γύρω από το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, όπως αναφέρει το CNNi.

Μένει να φανεί, αν κάποιο από τα αναπάντητα ερωτήματα, θα έχει διευκρινιστεί μέχρι την επίσημη τελετή της υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενεύη, όπου αναμένεται να παραστεί ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το κείμενο του μνημονίου θα δημοσιοποιηθεί πολύ πριν από τις επίσημες υπογραφές, ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό και ο Τραμπ.

«Θέλω να δημοσιευτεί. Πιθανότατα πολύ σύντομα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα έλεγα κάποια στιγμή μετά την Παρασκευή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η αγωνία των ηγετών της G7

Ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες της Ομάδας των 7 που έχουν συγκεντρωθεί στο αλπικό θέρετρο Εβιάν-λε-Μπεν θα ήθελαν σίγουρα να ρίξουν μια ματιά στη συμφωνία πριν δημοσιοποιηθεί. Ούτε αυτοί ούτε κανένας άλλος, εκτός των διαπραγματευτικών μερών, φαίνεται να έχουν διαβάσει το κείμενο, παρά τα θερμά συγχαρητήρια που έδωσαν στον Τραμπ για την επίτευξή της.

Μάλιστα, πριν από ένα σχόλιο του Βανς σε τηλεοπτική συνέντευξη τη Δευτέρα (15/6) , δεν ήταν καν σαφές εάν το έγγραφο είχε υπογραφεί καν. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής, υπέγραψε για το Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ισχυρίστηκε ο ίδιος αξιωματούχος, «απλώς δεν υπογράφει αυτές τις συμφωνίες».

Οι συναντήσεις της Τρίτης (16/6) σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο πάνω από τη λίμνη της Γενεύης θα προσφέρουν μια ακόμη ευκαιρία για σαφήνεια. Ο Μακρόν έχει προσκαλέσει τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος με τους ηγέτες της G7. Αξιωματούχοι από αυτές τις χώρες, και ιδιαίτερα από το Κατάρ, έχουν εμπλακεί στενά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και οι ΗΠΑ αναμένουν από τα έθνη του Κόλπου να βοηθήσουν στην κάλυψη του λογαριασμού για ένα ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν.

Οι προσδοκίες των ΗΠΑ

Το περιβάλλον του Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τα ευρωπαϊκά έθνη να αναλάβουν δράση για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, τώρα που η ενεργή σύγκρουση έχει τελειώσει – κάτι που η Γαλλία και η Βρετανία έχουν δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμες να κάνουν.

Ωστόσο, χωρίς να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το τι έχει συμφωνηθεί, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα ήταν δύσκολο να αναληφθούν δεσμεύσεις και να εφαρμοστούν χωρίς να γνωρίζουν περισσότερα για το πώς η συμφωνία αντιμετωπίζει το μέλλον των Στενών.

Η μυστικότητα γύρω από τη συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ ορισμένων από τους ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ σχετικά με το τι ακριβώς υπέγραψε.

«Ρωτώ εδώ και μέρες, γιατί δεν μπορούμε εμείς, ο λαός, να δούμε το καταραμένο Μνημόνιο Κατανόησης; Όχι μέσω ανθρώπων που έχουν ενημερωθεί από ένα ανώνυμο άτομο. Ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αν είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ειρήνη, τότε δημοσιεύστε το», έγραψε ο συντηρητικός σχολιαστής Μαρκ Λέβιν στο X. Ο πρόεδρος έχει συχνά επαινέσει τον Λέβιν και την εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο Fox News.

Χωρίς ένα δημόσιο κείμενο για ανάγνωση, έχουν επίσης προκύψει κενά στην κατανόηση της συμφωνίας από το κοινό.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, για παράδειγμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πλωτή οδός θα λειτουργεί «μόνιμα χωρίς διόδια». Αλλά οι Ιρανοί επέμειναν ότι θα ελέγχουν το πέρασμα και θα εφαρμόζουν τέλη εάν είναι απαραίτητο. Και ο Βανς δήλωσε ότι ενώ η «προσδοκία» των ΗΠΑ ήταν ένα στενό χωρίς διόδια, μια τελική απόφαση θα ληφθεί μόνο κατά τη διάρκεια μελλοντικών συνομιλιών.

«Αυτό θα το καταλάβουμε σε αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Βανς στο CNBC, η πρώτη σε μια σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων που έκανε για τη συμφωνία.

Τα διόδια δεν είναι το μόνο ζήτημα που αναμένεται να διευθετηθεί στις επερχόμενες «τεχνικές διαπραγματεύσεις». Το ίδιο θα συμβεί και με την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: τι θα γίνει με τα σχεδόν 1.000 κιλά ουρανίου, τους εξελιγμένους φυγοκεντρητές του, και τις επιθεωρήσεις.

Το επιτελείο του Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν δεν θα λάβει κανένα οικονομικό αντάλλαγμα μέχρι να εκπληρώσει το δικό του μέρος της συμφωνίας. Αλλά με τόσα πολλά να διαπραγματευτούν, δεν ήταν σαφές ούτε καν στους Αμερικανούς αξιωματούχους ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Τεχεράνη για να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις.

«Η άρση των κυρώσεων δεν συνδέεται συγκεκριμένα με κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε τη Δευτέρα (15/6) ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Συνδέεται γενικά με το αν θα συμπεριφέρονται πιο κατάλληλα», πρόσθεσε.

Το πώς και πότε θα καθορίζεται η «πιο κατάλληλη συμπεριφορά» δεν διευκρινίστηκε. Αλλά ένας άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν σχετικά γρήγορα βήματα προς την οικονομική ανακούφιση ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για τις δύο πλευρές.

«Θα κάνουμε κάποιες μικρές χειρονομίες στην αρχή, αν μας κάνουν κάποιες μικρές χειρονομίες που δείχνουν ότι είναι πρόθυμοι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφέροντας την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ως πιθανές «χειρονομίες» υπό εξέταση.

cnn.gr