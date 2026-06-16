Ο Αυστραλός Σον Έβανς, διαιτησίας VAR, καταγράφηκε να κάνει μια χειρονομία λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Γερμανίας με το Κουρασάο για την 1η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του στην κάμερα, ο Έβανς φάνηκε να κάνει μια χειρονομία με το δεξί του χέρι, στην οποία ο αντίχειρας και ο δείκτης ενώνονταν, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα ήταν τεντωμένα.

Σύμφωνα με το «BBC», η FIFA απάλλαξε τον αξιωματούχο του VAR, έπειτα από εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το κέντρο διαιτησίας στο Ντάλας, μετά τη διαμάχη που προκλήθηκε γύρω την εν λόγω χειρονομία.

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