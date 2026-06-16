Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο οι τελικές τιμές των προϊόντων να αντανακλούν καλύτερα το πραγματικό κόστος παραγωγής και να στηρίζουν τα αγροτικά εισοδήματα.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 560 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 25 αποχές και προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δείκτες αναφοράς τιμών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις μεταξύ αγροτών και αγοραστών.

Ενίσχυση διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών

Ο κανονισμός ενισχύει τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, επιτρέποντάς τους να διαπραγματεύονται συλλογικά με αγοραστές και να αποτρέπεται η παράκαμψή τους μέσω απευθείας συμφωνιών με μεμονωμένους παραγωγούς.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών και η πιο δίκαιη κατανομή της αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Κανόνες για «δίκαια» προϊόντα και ορολογία κρέατος

Η νέα νομοθεσία αποσαφηνίζει τη χρήση όρων όπως «δίκαιο» και «ισότιμο» για γεωργικά προϊόντα, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια για την εφαρμογή τους, όπως η συμβολή στην ανάπτυξη αγροτικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, εισάγεται αυστηρότερο πλαίσιο για την ορολογία του κρέατος, με ορισμό ως «βρώσιμα μέρη ζώων» και κατάλογο προστατευμένων όρων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται όροι όπως μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, αρνί, κατσίκι, μπριζόλα, συκώτι και μπέικον, με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά και την αποφυγή παραπλανητικών χαρακτηρισμών για εναλλακτικά προϊόντα.

Στήριξη γαλακτοπαραγωγών και συμβάσεις

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την καθιέρωση υποχρεωτικών γραπτών συμβάσεων για τη στήριξη των εισοδημάτων των γαλακτοπαραγωγών, με πρόνοιες για ρήτρες αναθεώρησης και δυνατότητες εξαίρεσης από δείκτες τιμών.

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη μεγαλύτερη σταθερότητα εισοδήματος σε έναν τομέα που αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις.

Πολιτική διάσταση και στόχοι της συμφωνίας

Η εισηγήτρια του ΕΚ Σελίν Ιμάρ έκανε λόγο για «σημαντική νίκη των αγροτών», υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη νομική προστασία και τη θέση τους στην αγορά.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία ενισχύει επίσης την παραδοσιακή κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ περιορίζει τη χρήση όρων όπως «κρέας» για προϊόντα που δεν προέρχονται από ζώα.