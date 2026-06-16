Πόρισμα-κόλαφος χαρακτηρίζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του «Κράτος Μαφία».

Το ΑΛΜΑ καταθέτει αύριο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δύο προτάσεις νόμου για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και απευθείας παραπομπή των υποθέσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη για την Κύπρο. Για πρώτη φορά, μετά από πολυετή έρευνα χιλιάδων σελίδων και μαρτυριών, καταγράφονται ευρήματα που δικαιολογούν τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που αφορούν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, το δικηγορικό του γραφείο, συνεργάτες, δικαστές, πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, δημοσιογράφους, και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του κ. Αναστασιάδη.

Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για πόρισμα και όχι για δικαστική απόφαση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η έκθεση συνιστά πραγματικό κόλαφο για τη δεκαετή διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη – Δημοκρατικού Συναγερμού.

Οι αναφορές της Αρχής σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, δεκασμός δημόσιου λειτουργού, συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, αθέμιτη απόκτηση περιουσιακού οφέλους και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι από μόνες τους άκρως ανησυχητικές και ντροπιαστικές για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αφορούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά παραπέμπουν στην πιθανή ύπαρξη ενός ευρύτερου συστήματος διαπλοκής, επιρροής και αλληλοεξυπηρετήσεων γύρω από την άσκηση της εξουσίας.

Για χρόνια, όσοι αποκάλυπταν σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς δέχονταν επιθέσεις, απαξίωση και στοχοποίηση. Ανεξάρτητες αρχές όπως η Ελεγκτική Υπηρεσία, δημοσιογράφοι, ερευνητές, πολίτες και πολιτικές δυνάμεις που επέμεναν να αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονταν ως υπερβολικοί, εμμονικοί, κακόβουλοι ή πολιτικά υποκινούμενοι. Σήμερα, μετά από μια πολυετή έρευνα της ίδιας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, πολλοί από εκείνους που επιχείρησαν να απαξιώσουν αυτές τις προειδοποιήσεις βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στην κοινωνία.

Η χώρα δεν βρέθηκε τυχαία διεθνώς εκτεθειμένη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας Αναστασιάδη. Ούτε ήταν συμπτώσεις τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που στιγμάτισαν την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τους οποίους η κοινωνία απαιτούσε απαντήσεις.

Ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Ήταν, για μια δεκαετία, ο πρώην πρώτος πολίτης της χώρας, ο άνθρωπος που την εκπροσωπούσε στο εξωτερικό και μιλούσε εξ ονόματός της, δηλαδή εξ ονόματος όλων μας. Σήμερα, είναι επίτιμος πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της Κύπρου, του Δημοκρατικού Συναγερμού, και, ως πρώην πρόεδρος, μετέχει, με πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Εθνικό Συμβούλιο. Μετά τις ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που επισήμως του καταλογίζονται, μεταξύ των οποίων και κακούργημα, θα διατηρήσει τις θέσεις αυτές; Θα βρει τη δύναμη το κόμμα του να ανακαλέσει την τιμητική ιδιότητα που του απέδωσε μέχρι να εκκαθαριστεί η υπόθεση; Θα βρει το κουράγιο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να αποπέμψει από το Εθνικό Συμβούλιο τον πολιτικό του πατέρα, μέχρις ότου κριθούν οριστικά, με τον αρμόζοντα θεσμικό τρόπο, οι ενδείξεις της πιθανής ενοχής του κ. Αναστασιάδη; Η διεθνής πρακτική υποδεικνύει το πρακτέο. Ο αξιωματούχος, νυν ή πρώην, φέρει τιμητικές και/ή ουσιαστικές ιδιότητες με την προϋπόθεση της πολιτικής-ηθικής ακεραιότητάς του. Όταν αυτή αμφισβητείται, οφείλει να παραμερίζει μέχρι ότου αποκατασταθεί (αν αποκατασταθεί) η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Δεν λέμε τίποτε καινούριο. Θυμίζουμε τι ισχύει διεθνώς (βλ. την πρόσφατη αποπομπή του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάϊν).

Τονίζουμε ότι η διερεύνηση των ευρημάτων για το σύστημα Αναστασιάδη δεν μπορεί να αφεθεί σε πρόσωπα που υπήρξαν μέρος, προϊόν ή θεσμικό στήριγμα του ίδιου συστήματος. Η άμεση έναρξη ποινικών ανακρίσεων προϋποθέτει την πλήρη αποχή του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, οι οποίοι, θυμίζουμε, διετέλεσαν υπουργοί του κ. Αναστασιάδη, από κάθε στάδιο της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η ουσιαστική αλλά και η εμφανής ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό, το Άλμα θα καταθέσει αύριο, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δύο προτάσεις νόμου που θα παρέχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς την εξουσία διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και απευθείας παραπομπής υποθέσεων σε αυτούς, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση του Γενικού Εισαγγελέα.

Η Κυπριακή κοινωνία ζητά σήμερα περισσότερο από ποτέ να τερματιστεί επιτέλους η εποχή κατά την οποία ένα πλέγμα πολιτικής ισχύος, προσωπικών σχέσεων και θεσμικών εξαρτήσεων δημιουργούσε την εντύπωση ότι κάποιοι βρίσκονται υπεράνω λογοδοσίας. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αν όχι, να απαλλαγούν μέσα από μια διαδικασία τόσο αδιάβλητη, ώστε να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης.

Η χώρα δεν αντέχει τη θεσμική παραδοξότητα: το σύστημα που ελέγχεται να εμφανίζεται και ως εγγυητής του ελέγχου του.