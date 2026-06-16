Ολόκληρη «αδελφότητα διαφθοράς» με μαέστρο τον Νίκο Αναστασιάδη απομυζούσε τεράστια οφέλη εις βάρος της χώρας αλλά κυβερνώντες, συγκυβερνώντες, ανεξάρτητες αρχές και νομική υπηρεσία δεν πήραν ή δεν ήθελαν να πάρουν χαμπάρι, αναφέρει μεταξύ άλλων το Βολτ σχετικά με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία.

Η ανακοίνωση

Ο λαός επέλεξε σταθερότητα και υγιή πολιτική σκηνή χωρίς τοξικότητα. Μόνο που η τοξικότητα μετατράπηκε σε πιθανά ποινικά αδικήματα και κακουργήματα.

Ολόκληρη «αδελφότητα διαφθοράς» με μαέστρο τον Νίκο Αναστασιάδη απομυζούσε τεράστια οφέλη εις βάρος της χώρας αλλά κυβερνώντες, συγκυβερνώντες, ανεξάρτητες αρχές και νομική υπηρεσία δεν πήραν ή δεν ήθελαν να πάρουν χαμπάρι. Χρειάστηκε μια τριλογία βιβλίων και μια «δανεική» Ανεξάρτητη Αρχή για να μάθουμε όλοι όσα συζητούσε ο κόσμος σε κλειστούς κύκλους.

Ντροπή και μόνο ντροπή!