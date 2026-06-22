Η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 20,5% στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, τη Δευτέρα, η Eurostat.

Η αύξηση στην Κύπρο κινήθηκε πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 20,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 33,9%, στο Λουξεμβούργο με 32,2%, στη Λιθουανία με 30,8% και στη Ρουμανία με 30,4%. Η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στην Ουγγαρία με 3,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 12,7% στην Πολωνία έως 29,2% στη Γαλλία.

Η Eurostat επισημαίνει ότι έως και τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών παρουσίαζαν γενικά πτωτική τάση στην ΕΕ, πριν ακολουθήσει ανοδική πορεία τους επόμενους μήνες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 29% τον Μάιο του 2026 σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι τιμές της βενζίνης κατέγραψαν αύξηση 16,2%.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι καταναλωτές στην ΕΕ είδαν τις τιμές του ντίζελ να υποχωρούν κατά 5,8%, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 0,8%.

Στην Κύπρο, οι τιμές του ντίζελ μειώθηκαν κατά 1,5% μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2026. Η μείωση ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ και αισθητά χαμηλότερη από τις μεγαλύτερες μειώσεις που καταγράφηκαν στη Γερμανία (-11,9%), την Ελλάδα (-8,5%), την Εσθονία (-8,4%) και την Ιρλανδία (-8,1%).

Αντίθετα, οι τιμές της βενζίνης στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 2,1%, τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τάση που καταγράφηκε στην ΕΕ, όπου 23 κράτη μέλη κατέγραψαν μηνιαίες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στις τιμές της βενζίνης καταγράφηκε στην Ιταλία με 6,9%, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (-5,6%), την Ιρλανδία (-2,0%) και τη Σουηδία (-0,7%).

ΚΥΠΕ