Δεν έχει ακόμη θέση για το Κυπριακό ανέφερε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, σχετικά με την ενημέρωση που έτυχαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την πορεία των εξελίξεων στο Κυπριακό.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Φειδίας Παναγιώτου, δήλωσε ότι «σήμερα ήταν το πρώτο εθνικό συμβούλιο που λαμβάνει μέρος η Άμεση Δημοκρατία, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο που μας ενημέρωσε για την κινητικότητα στο Κυπριακό. Η Άμεση Δημοκρατία, ακόμα δεν έχει θέση για το Κυπριακό. Όταν θα δούμε περισσότερη κινητικότητα θα διαβουλευτούμε μαζί με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας».

Κληθείς να απαντήσει στην τοποθέτηση δημοσιογράφου, ότι πλέον υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό και ότι το κόμμα του πρέπει εκκινήσει τις διαδικασίες ούτως ώστε να αποφασίσει εάν στηρίζει ή όχι τη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ο Φειδίας Παναγιώτου απέφυγε να απαντήσει λέγοντας «δεν θα δώσω απαντήσεις, ευχαριστούμε να είσαστε καλά».