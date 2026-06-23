Το Βασιλικό, η αποθήκευση ενέργειας, τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά και οι επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στον τουρισμό θα απασχολήσουν άμεσα τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως προέκυψε από την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, την Τρίτη, στη Βουλή.

Κατά τη συνεδρία, υπό την προεδρία του Βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, αποφασίστηκε ότι στις 30 Ιουνίου θα παραστεί ενώπιον της Επιτροπής ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ενώ στις 7 Ιουλίου θα κληθεί να παραστεί ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

-Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε την Επιτροπή «υπερ-επιτροπή», λέγοντας ότι καταπιάνεται με πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και με ζητήματα που επηρεάζουν την τσέπη του Κύπριου καταναλωτή. Εισηγήθηκε, εξάλλου, +και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων, εισήγηση που έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Επιτροπής.

Ανέφερε ακόμη ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα κληθούν να αποφασίσουν ποιες προτάσεις νόμου που εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής θα υιοθετήσουν εκ νέου και ποιες θα αποσύρουν, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν πέντε εκκρεμούντα νομοσχέδια και κανονισμοί, εκ των οποίων ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο κρίνεται κατεπείγον από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε ότι η Επιτροπή ασχολείται με θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και σημείωσε την ανάγκη προτεραιοποίησης των θεμάτων και συνεργασίας «μακριά από σκοπιμότητες και τοξικότητες».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι η Επιτροπή έχει ενώπιόν της σοβαρά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα κινηθεί εποικοδομητικά και παραγωγικά, με κύριο μέλημα την αποφόρτιση των νοικοκυριών από τα αυξημένα κόστη ενέργειας και καυσίμων.

Εισηγήθηκε όπως τεθούν άμεσα προς συζήτηση, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας στις 7 Ιουλίου, η πορεία του έργου στο Βασιλικό, η αποθήκευση ενέργειας, το ζήτημα των πλεονασμάτων ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά και πιθανόν η ηλεκτρική διασύνδεση. Για τα πλεονάσματα από οικιακά φωτοβολταϊκά είπε ότι εκκρεμεί η έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Πασιουρτίδης ανέφερε ότι στις 30 Ιουνίου, στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στην τουριστική περίοδο, τα κίνητρα που δίνονται και οι τρόποι περιορισμού των απωλειών.

Πρόσθεσε ότι σκοπός του ΑΚΕΛ είναι να συμβάλει, μέσα από την Επιτροπή, στη μείωση του κόστους ζωής και του ενεργειακού κόστους, αλλά και να αναδεικνύει, όπου χρειάζεται, στρεβλώσεις ή κακώς κείμενα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε ότι συμμετέχει για πρώτη φορά σε συνεδρία Επιτροπής υπό την ιδιότητα του Βουλευτή και εξέφρασε την ελπίδα για εποικοδομητική συνεργασία προς εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος των πολιτών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει πολλά σοβαρά θέματα να συζητήσει και να αναλύσει, μέσα από εκκρεμούντα νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Ευγένιος Χαμπουλλάς είπε ότι το Βασιλικό αποτελεί «ανοιχτή πληγή» και ότι ο έλεγχος πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή καλύπτει τέσσερα μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα οποία αγγίζουν το κόστος ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι ζητήματα όπως το φυσικό αέριο, το τερματικό και η πλωτή μονάδα θα συνεχίσουν να απασχολούν τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής εξέφρασε την ελπίδα για παραγωγική περίοδο, με χειροπιαστά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και τον σχεδιασμό για έρευνα και αξιοποίηση του φυσικού αερίου.

Η Βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξήρε το έργο του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Κυριάκου Χατζηγιάννη και ανέφερε ότι το θέμα του Βασιλικού είναι, κατά την άποψή της, το σημαντικότερο ζήτημα που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, λόγω των επιπτώσεων από την καθυστέρηση του έργου στον Κύπριο καταναλωτή.

ΚΥΠΕ