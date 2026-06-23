Ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Ευημερίας κατέγραψε βελτίωση για το 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από την IMR / University of Nicosia. Αυτό, σημειώνεται, δείχνει ότι η εικόνα της χρηματοοικονομικής ευημερίας των Κυπρίων παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Διαβάζοντας όμως περισσότερα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κάποιος ότι τα δεδομένα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων: Παρά τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευημερίας, η έρευνα δείχνει ότι το 38,4% των Κυπρίων εξακολουθεί να βρίσκεται στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες της κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα, το 15,4% χαρακτηρίζεται ως «Οικονομικά Ευάλωτο» και το 23% ως «Οικονομικά σε Δυσκολία». Περαιτέρω, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49,5%) δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα του προκαλούν άγχος και στρες, ενώ το 45,1% αναφέρει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα οικονομικά.

Όσον αφορά στο κομμάτι της συνταξιοδότησης, σχεδόν οι μισοί Κύπριοι (45,1%) δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν πως θα μπορέσουν να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο ζωής τους μετά τη συνταξιοδότηση. Εάν με όλα αυτά καταγράφεται βελτίωση στην ευημερία των Κυπρίων, σκεφτείτε ποια θα ήταν τα δεδομένα εάν προέκυπτε επιδείνωση στο Δείκτη.

Αγ.Αγ.