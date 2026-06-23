Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κατά περισσότερο από 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, μετά τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, η οποία αφαίρεσε περίπου 400 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η μετοχή της εταιρείας διαστήματος και τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψε πτώση 16% τη Δευτέρα, μετά από απώλειες 3,6% και 5% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, σύμφωνα με το CNBC. Μετά την τελευταία συνεδρίαση, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX διαμορφώθηκε στα περίπου 2 τρισ. δολάρια.

Η διόρθωση ακολούθησε την ισχυρή άνοδο που σημείωσε η μετοχή μετά τη δημόσια εγγραφή της στις 12 Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, η αξία της εταιρείας είχε ξεπεράσει προσωρινά εκείνη της Amazon και της Microsoft, πριν υποχωρήσει εκ νέου καθώς περιορίστηκε η επενδυτική αισιοδοξία.

Τη Δευτέρα, η SpaceX ανακοίνωσε την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής διαβάθμισης, ενώ γνωστοποίησε ότι διέθετε 100,8 δισ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών έως τις 19 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συμφωνία παροχής υπολογιστικής ισχύος με τη startup ανοικτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης Reflection. Η συμφωνία δίνει στη Reflection πρόσβαση στην υποδομή Colossus του Έλον Μασκ.

Μετά το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, η μετοχή της SpaceX είχε ενισχυθεί κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, καθώς επενδυτές τοποθετήθηκαν στα σχέδια της εταιρείας στους τομείς του διαστήματος, των δορυφορικών υπηρεσιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, έως το τέλος της περασμένης εβδομάδας, σημαντικό μέρος των αρχικών κερδών είχε περιοριστεί, με πολλούς επενδυτές που αγόρασαν μετοχές μετά την εισαγωγή της εταιρείας να βλέπουν τις αποδόσεις τους να εξανεμίζονται.