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Η εμφάνιση ενός drone προκάλεσε αναστάτωση στις πτήσεις στο Ανόβερο της κεντρικής Γερμανίας για σχεδόν δύο ώρες, στο τελευταίο από μια σειρά περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές εξωτερικές απειλές κατά της χώρας.

Οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Ανοβέρου στο Λανγκενχάγκεν έκλεισαν προσωρινά μεταξύ 3:44 π.μ. και 5:20 π.μ., προκαλώντας καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις πτήσεων προς διάφορους προορισμούς και εκτρέποντας ένα εμπορικό αεροσκάφος από το Παρίσι προς τη Νυρεμβέργη στα νότια, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Έρευνες των αρχών και υποψίες για «υβριδική δραστηριότητα»

Έρευνα διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Ανοβέρου, ανέφερε η αστυνομία σε γραπτή της δήλωση, αρνούμενη να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο αρνήθηκε επίσης να προβεί σε σχολιασμό.

Το περιστατικό συνέβη αφού την περασμένη εβδομάδα ανακαλύφθηκε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, ένα κομβικό σημείο διαμετακομιδής στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία.

Δύο ημέρες αργότερα, δύο drones εντοπίστηκαν πάνω από γερμανική στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο υβριδικής δραστηριότητας στο Ανόβερο, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο επικαλείται εσωτερική έκθεση της αστυνομίας.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία και τα συστήματα τεχνολογίας κατά των drones απέτυχαν να εντοπίσουν το αεροσκάφος, παρά τις επανειλημμένες θεάσεις από υπαλλήλους του αεροδρομίου. Το Ανόβερο βρέθηκε αντιμέτωπο με πολλαπλές διαταραχές από drones και κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

skai.gr