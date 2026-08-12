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Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρέμενε ανεξιχνίαστη η δολοφονία της 20χρονης Μελίσα Τέιλορ Έλισον στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η νεαρή μητέρα είχε εντοπιστεί νεκρή στο υπνοδωμάτιό της τον Δεκέμβριο του 1987, ενώ η 13 μηνών κόρη της είχε βρεθεί να κλαίει μόνη στο σαλόνι του σπιτιού.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή στις 8 Ιουλίου, όταν ένας 70χρονος άνδρας από το Μίντλμπεργκ της Φλόριντα επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κλέι και δήλωσε ότι ήθελε να δώσει πληροφορίες για μια παλιά ανεξιχνίαστη υπόθεση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Γκάρι Γκλόβατς φέρεται να είπε στις Αρχές ότι ήθελε να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους» σχετικά με τον θάνατο της Μελίσα Έλισον. Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης, παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει την 20χρονη με ένα κομμάτι ξύλου ενώ είχε εισβάλει στο σπίτι της αναζητώντας χρήματα.

Ο 70χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς της μονάδας ανεξιχνίαστων υποθέσεων του Τζάκσονβιλ ότι τον περασμένο Μάρτιο διάβασε ένα άρθρο για τη δολοφονία και τότε συνειδητοποίησε, όπως υποστήριξε, ότι ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό της.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και ένοπλη διάρρηξη με επίθεση ή άσκηση βίας. Κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στις φυλακές της κομητείας Ντιβάλ, ενώ η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Η δολοφονία του 1987

Η Μελίσα Έλισον, την οποία συγγενείς και φίλοι αποκαλούσαν Μίσι, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο υπνοδωμάτιό της στις 28 Δεκεμβρίου 1987 από δύο συγκατοίκους της.

Η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε βαρύ τραύμα στο κεφάλι και είχε χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, εκείνη την εποχή δεν είχε γίνει καμία σύλληψη για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο Γκλόβατς στους αστυνομικούς, είχε μπει στο σπίτι αναζητώντας χρήματα ή αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει για να αγοράσει ναρκωτικά. Ο ίδιος ζούσε τότε σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σπίτι της 20χρονης.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα που είχε βρεθεί νεκρή η Έλισον, ο Γκλόβατς είχε συλληφθεί ως ύποπτος για διαφορετική υπόθεση διάρρηξης.

Ο άνδρας, 31 ετών τότε, φέρεται να είπε ότι μπήκε στο σπίτι από παράθυρο και κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο. Εκεί βρήκε τη Μελίσα ξαπλωμένη στο κρεβάτι μαζί με τη μικρή κόρη της, Κέισι.

Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, πήρε ένα ξύλο που βρήκε μέσα στο σπίτι και χτύπησε μία φορά την 20χρονη στο κεφάλι. Στη συνέχεια πήρε το παιδί από το κρεβάτι, το άφησε στον καναπέ του σαλονιού και επέστρεψε στο υπνοδωμάτιο για να ψάξει χρήματα κάτω από το στρώμα.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι κατά την κατάθεσή του ο 70χρονος περιέγραψε λεπτομέρειες από τον τόπο του εγκλήματος οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονταν στο άρθρο που είχε διαβάσει.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να ομολογήσει τόσα χρόνια αργότερα, φέρεται να απάντησε ότι μέχρι να διαβάσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν γνώριζε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει από το χτύπημα.

Η κόρη της ήταν μόλις 13 μηνών

Η Κέισι Έλισον, η οποία ήταν μόλις 13 μηνών όταν δολοφονήθηκε η μητέρα της, ήταν η πρώτη συγγενής με την οποία επικοινώνησαν οι αστυνομικοί μετά τη σύλληψη του Γκλόβατς.

Για χρόνια, όπως περιγράφει, προσπαθούσε να καταπιέσει όσα αισθανόταν για τη δολοφονία της μητέρας της. Περίπου 25 χρόνια μετά το έγκλημα, όταν η δική της κόρη έφτασε στην ηλικία που είχε εκείνη όταν έχασε τη μητέρα της, άρχισε να αντιλαμβάνεται διαφορετικά όσα είχαν συμβεί.

«Κατάλαβα ότι αυτό ήταν μια μικρή Κέισι. Έβλεπα τον εαυτό μου», ανέφερε.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναζητούσαν απαντήσεις

H οικογένεια συνέχισε επί χρόνια να αναζητά στοιχεία για την υπόθεση. Οι γονείς της Μελίσα μετέφεραν στις Αρχές κάθε πιθανή πληροφορία που έφτανε σε αυτούς, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη.

Η μητέρα της, Κάθριν Τέιλορ, πέθανε το 2019 χωρίς να μάθει ποιος είχε σκοτώσει την κόρη της.

Έναν χρόνο νωρίτερα, η υπόθεση είχε υποβληθεί στο Project: Cold Case, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει οικογένειες θυμάτων ανεξιχνίαστων δολοφονιών. Η οργάνωση δημιούργησε ειδική σελίδα για την υπόθεση, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που είχε συλλέξει η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2026, περίπου έξι μήνες πριν από την ομολογία του Γκλόβατς, η οικογένεια συμμετείχε μαζί με το Project: Cold Case σε συνέντευξη Τύπου, απευθύνοντας δημόσια έκκληση για πληροφορίες.

«Κάποιος γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Κάποιος θυμάται μια λεπτομέρεια που δεν ειπώθηκε ποτέ», είχε δηλώσει τότε η Κέισι.

Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ ανέφερε ότι η δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση τον Ιανουάριο συνέβαλε στην έρευνα και ότι πληροφορίες που προέκυψαν στη συνέχεια έπαιξαν ρόλο στη σύλληψη.

«Έχουμε μια σύλληψη, όχι δικαιοσύνη»

Παρά τη σύλληψη έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια, η οικογένεια της Μελίσα δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ακόμη πως η υπόθεση έχει κλείσει.

Οι δύο αδελφές της αναφέρουν ότι εξακολουθούν να σκέφτονται καθημερινά τη Μίσι, ενώ η μνήμη της παραμένει ζωντανή και μέσα από την κόρη της, η οποία σήμερα έχει τρία δικά της παιδιά.

Η οικογένεια σχεδίαζε ήδη μια εκδήλωση στη μνήμη της Μελίσα πριν πληροφορηθεί τη σύλληψη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους συγγενείς της να δηλώνουν ότι εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

protothema.gr