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Συνεχίζω από εκεί που έμεινα στο χθεσινό κείμενο αναφορικά με τον φαύλο κύκλο εργασιακής εκμετάλλευσης στον τομέα της φιλοξενίας στην Κύπρο, όπως τον χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής της ΣΕΚ.

Ο συνδικαλιστής ηγέτης μιλούσε στο συνέδριο με θέμα την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων σε ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής στην Κύπρο, που οργάνωσε στις 30 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία η οργάνωση Step Up Stop Slavery στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HOST (εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα θα δημοσιευτεί στον «Φ» το ερχόμενο Σάββατο ανήμερα του Δεκαπευνταύγουστου). Αυτός ο κύκλος εκμετάλλευσης των εργαζομένων από τρίτες χώρες δεν αφορά μόνο εκείνους που βρίσκονται στην Κύπρο με άδεια εργασίας, αλλά βέβαια και αιτητές ασύλου και φοιτητές, πολλοί από τους οποίους καταφεύγουν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.

Όπως είπε ο Π. Ιωαννίδης, «στην απελπισία τους να ξεφύγουν από την κόλαση των κατεχομένων, που είναι μια μαύρη τρύπα που αγγίζει τα όρια της σύγχρονης δουλείας, περνούν τη νεκρή ζώνη προς τις ελεύθερες περιοχές για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Εδώ, πέφτουν συχνά στα νύχια δικών μας εταιρειών και εργολάβων που εκμεταλλεύονται την προηγούμενη τραυματική τους εμπειρία και τον φόβο τους, για να τους κρατούν υποταγμένους». Πρόσθεσε ότι «το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κάνει ό,τι μπορεί, αλλά οι επιθεωρητές είναι ελάχιστοι για να ελέγξουν χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις παγκυπρίως, ειδικά κατά την αιχμή της καλοκαιρινής περιόδου». Αναφερόμενος σε αναγκαία μέτρα βελτίωσης της κατάστασης, είπε ότι «ο εργαζόμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αλλάξει εργοδότη εντός του τομέα της φιλοξενίας αν υποστεί εκμετάλλευση, χωρίς να κινδυνεύει με άμεση απέλαση. Αυτό θα σπάσει την αλυσίδα του φόβου. Και, βέβαια, πρέπει με αυστηρό έλεγχο και με επιβολή ποινών στους μεσάζοντες, να μπει φρένο στην ασυδοσία των γραφείων “ενοικίασης” προσωπικού. Χρειαζόμαστε, επίσης, προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τουρισμού, πρόσβαση των εργαζομένων σε αξιοπρεπή στέγαση (και όχι σε κοντέινερ ή υπόγεια ξενοδοχείων) και κοινωνική ενσωμάτωση».

Στη δική του παρέμβαση στο συνέδριο, ο Νεόφυτος Ττιμινής, γενικός γραμματέας της Συντεχνίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, μίλησε για «τσουβάλιασμα» των εργαζομένων από τρίτες χώρες και είπε, μεταξύ άλλων, ότι «όλες οι κατηγορίες εργαζομένων πρέπει να είναι κάτω από μια ενιαία στρατηγική, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις».

Πρόσθεσε ότι «μοναδικό κριτήριο για αδειοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, πρέπει να είναι η καθολική εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης για όλους τους εργαζομένους, ώστε κανένας Κύπριος ή μετανάστης να εργάζεται με υποδεέστερους όρους της κλαδικής συλλογικής σύμβασης».