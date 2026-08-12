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Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές ενός 34χρονου Ουαλού παίκτη ράγκμπι στην Τουρκία, καθώς έχασε τη ζωή του έπειτα από γροθιά που φέρεται να δέχθηκε από υπάλληλο ασφαλείας σε μπαρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Σκοτ Τζέιμς, από το Μάεστεγκ της Ουαλίας, φέρεται να δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την έναρξη της δικαστικής έρευνας για τον θάνατό του, ο 34χρονος είχε μια «λεκτική αντιπαράθεση» όταν ο σεκιούριτι τον χτύπησε μία φορά στο κεφάλι.

Από το χτύπημα ο Τζέιμς έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μεταφέρθηκε από την Τουρκία στη Βρετανία

Αρχικά ο 34χρονος νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Τουρκία, προτού επαναπατριστεί στη Βρετανία για να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Μεταφέρθηκε στο Royal Glamorgan Hospital στο Λαντρίσαντ της Ουαλίας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, πέθανε στις 26 Ιουλίου, τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό.

Νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου στο University Hospital of Wales κατέδειξε ως προσωρινή αιτία θανάτου την κάκωση από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι.

Μεταξύ των τραυματισμών που καταγράφηκαν ήταν κάταγμα στην αριστερή κροταφοβρεγματική περιοχή του κρανίου και εγκεφαλική θλάση. Η οριστική αιτία θανάτου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων.

Έρευνα από τις τουρκικές αρχές

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη διαδικασία, οι τουρκικές αρχές φέρονται να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Τζέιμς, με τη συνδρομή του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η αρμόδια ιατροδικαστική λειτουργός διέταξε πλήρη έρευνα, καθώς υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι ο θάνατος του 34χρονου ενδέχεται να οφείλεται σε μη φυσικά αίτια.

Η Νάιτ όρισε νέα ακρόαση σε τέσσερις μήνες, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας στην Τουρκία. Όπως ανέφερε, ενδέχεται να χρειαστεί να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία στη Βρετανία μέχρι να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε ποινική έρευνα από τις τουρκικές αρχές.

«Εξαιρετικός παίκτης και σπουδαίος χαρακτήρας»

Ο Σκοτ Τζέιμς αγωνιζόταν στη Maesteg Celtic RFC και ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην κοινότητα του ράγκμπι.

«Όλοι στον σύλλογο είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την είδηση και οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ομάδα.

Ο σύλλογος σημείωσε ότι ο 34χρονος θα μείνει στη μνήμη όλων ως «εξαιρετικός παίκτης, σπουδαίος χαρακτήρας και φίλος».

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν αφοσιωμένο πατέρα, γιο, εγγονό, αδελφό και σύντροφο, τονίζοντας ότι βρισκόταν στο επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής.

«Καμία λέξη δεν μπορεί πραγματικά να εκφράσει τον πόνο που βιώνουμε ή το κενό που άφησε ο θάνατός του στη ζωή μας», ανέφεραν οι συγγενείς του.

Όπως σημείωσαν, ο Σκοτ είχε «ζεστή καρδιά, εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ και μια φυσική ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στο μπαρ παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις βρετανικές αρχές να αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ερευνών στην Τουρκία προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

protothema.gr