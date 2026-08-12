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Σε προσωπικές και επαγγελματικές διαφορές επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάφο για την έκρηξη βόμβας τα χαράματα στο αυτοκίνητο 56χρονου σε οδό της Πάφου. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έγινε για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων μηνών στόχος δραστών, γεγονός που ωθεί το ΤΑΕ Πάφου στην διερεύνηση επαγγελματικών και άλλων σχέσεων του προς διάφορες κατευθύνσεις.

Το όχημα που έγινε στόχος των άγνωστών μέχρι στιγμής δραστών, ανήκει σε 56χρονο ιδιοκτήτη επιχείρησης. Στο επαγγελματικό υποστατικό του οποίου είχε τοποθετηθεί και στις 28 Μάιου εκρηκτικός μηχανισμός. Από την έκρηξη είχαν προκληθεί τότε αρκετές ζημιές στο κατάστημα του, όσο και σε παρακείμενα υποστατικά.

Η σημερινή ενέργεια κατά του 56ρονου έγινε τα χαράματα. Στις 3.15πμ, λήφθηκε πληροφορία για έκρηξη σε ημιφορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 56χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Σαντορίνης, στην Πάφο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο χαμηλής ισχύος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο, καθώς και ζημιές σε δεύτερο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Η Αστυνομία απέκλεισε τη σκηνή και με το πρώτο φως της ημέρας χθες άρχισαν εντατικές εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης από μέλη του ΤΑΕ Πάφου.