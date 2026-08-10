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Ικανοποιητικά εξελίσσεται η ανάρρωση του τεχνικού-συντηρητή της Μονής Αγίου Νεοφύτου που τραυματίστηκε σοβαρά με την χρήση αιχμηρού οργάνου το οποίο έφερε άλλος μοναχός την περασμένη Παρασκευή και ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες στόχευε τον Ηγούμενο της Μονής, Λεόντιο.

Ο εργαζόμενος στο Μοναστήρι μπήκε μπροστά στην προσπάθεια του να αποτρέψει τον τραυματισμό του ηγουμένου μαζί με 27χρονο δόκιμο μοναχό με αποτέλεσμα αυτός να τραυματισθεί στον λαιμό με τον χαρτοκόπτη που κρατούσε ο μοναχός που επιτέθηκε, με τους γιατρούς να τον θεωρούν τυχερό στην ατυχία του λόγω του ότι το τραύμα σημειώθηκε μερικά χιλιοστά μακριά από την καρωτίδα.

Ο 27χρονος δόκιμος μοναχός που επίσης ενεπλάκη στο περιστατικό προκειμένου να προστατευθεί ο Ηγούμενος, ευτυχώς δεν έφερε σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να επισκεφθεί τις Πρώτες Βοήθειες και να απολυθεί την ίδια ημέρα.

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε στο κήρυγμα της περασμένης Κυριακής, στην ίδια την Μονή Αγίου Νεοφύτου, η κουρά του νεαρού μοναχού, θα γίνει στις 16 Αυγούστου, από τον Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο.

Ήδη η Μονή Αγίου Νεοφύτου συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της μετά το πρωτοφανές περιστατικό με τον μοναχό που τραυμάτισε τα δύο πρόσωπα, όταν του ζητήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά των κελιών, που χρησιμοποιούσε, λόγω ισχυριζόμενης ανυπακοής και απειθαρχίας του, προς το πρόγραμμα της Μονής και τις οδηγίες του Ηγουμένου Λεοντίου.

Μετά την σύλληψη του ο μοναχός υπέδειξε τον χώρο, όπου είχε αφήσει τον χαρτοκόπτη με τον οποίο τραυμάτισε τα δύο πρόσωπα ενώ οδηγήθηκε την επόμενη μέρα της σύλληψης του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης έξι ημερών, για διευκόλυνση των αστυνομικών ερευνών. Οι εξεταστές της υπόθεσης έχουν να λάβουν όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, άλλες 35 περίπου καταθέσεις για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συμβάντος.