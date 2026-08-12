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Ζωντανή ανασύρθηκε από τα ερείπια κτιρίου στο Κάλι της Κολομβίας μια γυναίκα, περίπου 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, με το βίντεο από τη δραματική επιχείρηση διάσωσής της να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πρόκειται για την Ντιάνα Τρονκόσο, μια νεαρή γιατρό, η οποία βρισκόταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν το κτίριο κατέρρευσε από τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης.

Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να την εντοπίσουν και να την ανασύρουν ζωντανή, περίπου 30 ώρες μετά τον σεισμό.

Δείτε βίντεο

¡Rescatada Diana con vida!



El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación.



Una buena noticia en medio de la tragedia. pic.twitter.com/ACOpvtiDfh August 11, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.



Η στιγμή της διάσωσης στην Κάλι

Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα Μπογκοτά έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές και συνδράμουν τα συνεργεία που αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια στην Κάλι και σε άλλες πόλεις.

Η διάσωση της Τρονκόσο έδωσε μια στιγμή ελπίδας μέσα στην καταστροφή, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στα ερείπια κτιρίων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι και οι Αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.



Στους 254 οι νεκροί

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα στην Περέιρα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, όπου τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για 101 νεκρούς.

Στην πόλη Κάλι, όπου σημειώθηκε και η εντυπωσιακή διάσωση της νεαρής γιατρού, έχουν καταγραφεί 95 θάνατοι.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αγνοουμένων προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 195 νέες περιπτώσεις αγνοουμένων, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 3.800.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο, η περίπτωση της Ντιάνα Τρονκόσο αποτελεί μία από τις λιγοστές στιγμές αισιοδοξίας μέσα στην τεράστια καταστροφή που άφησε πίσω του ο σεισμός.

protothema.gr