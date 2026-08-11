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Στιγμές έντονης ανησυχίας καταγράφηκαν μέσα από το πιλοτήριο ενός Airbus A320, την ώρα που ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληττε την Κολομβία τη Δευτέρα (10/8).

Το αεροσκάφος βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο Ματεκάνια, στην Περέιρα, και προετοιμαζόταν για απογείωση όταν εκδηλώθηκε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η EL TIEMPO, το Airbus φαίνεται να ταλαντεύεται έντονα ενώ βρίσκεται στον διάδρομο απογείωσης, με τη δόνηση να διαρκεί τουλάχιστον 46 δευτερόλεπτα.

Μετά το τέλος του σεισμού, το αεροσκάφος συνέχισε τη διαδικασία απογείωσης και αναχώρησε από την Περέιρα.

Ζημιές και νεκροί στο αεροδρόμιο

Ο σεισμός προκάλεσε παράλληλα ζημιές στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα οροφής να καταρρέει σε χώρο όπου βρίσκονταν αρκετά άτομα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλαζάρ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο τελευταίος απολογισμός που αποδίδεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περέιρα ανεβάζει στους 66 τους νεκρούς στην πόλη, όπου δεκάδες κτίρια και κατοικίες κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό.

tanea.gr