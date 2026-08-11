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Μια συγκλονιστική στιγμή ελπίδας καταγράφηκε μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, καθώς διασώστες στην Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς από τα ερείπια ένα βρέφος έξι μηνών και τη μητέρα του.

Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμμια όταν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο εγκλωβισμένους και ξεκίνησαν προσεκτική επιχείρηση για να τους απελευθερώσουν.

Η στιγμή που οι διασώστες φτάνουν στο μωρό

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις προσπάθειες των διασωστών, οι οποίοι επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή μέσα στα συντρίμμια προκειμένου να φτάσουν στη μητέρα και το παιδί.

Impresionante rescate en Cali: una madre y su bebé fueron encontrados con vida entre los escombros, gracias a la labor de socorristas y voluntarios que trabajaron para ponerlos a salvo.



📸 Cortesía pic.twitter.com/rnpQqup8bz August 10, 2026

Κάθε κίνηση έπρεπε να γίνει με προσοχή, καθώς οι κατασκευές που είχαν καταρρεύσει παρέμεναν επικίνδυνες και υπήρχε κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης των ερειπίων.

Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο εγκλωβισμένοι και να τους απεγκλωβίσουν ζωντανούς.

🥹 #Colombia | ¡Milagro entre los escombros! En Cali, rescatistas lograron sacar con vida a una madre y a su bebé de apenas tres meses, quienes permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio tras el fuerte terremoto que sacudió al país. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wTrPpv7Cfu — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) August 10, 2026

Η διάσωση του μόλις έξι μηνών βρέφους και της μητέρας του έγινε μέσα σε λίγες ώρες μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης στην Κολομβία.

Μια ακτίνα ελπίδας μέσα στην καταστροφή

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του πάνω από 160 νεκρούς μέχρι στιγμής, ενώ μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει τραυματιστεί και χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Στην Κάλι, οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Rescatan a personas con vida al sur de Cali, Colombia. pic.twitter.com/yM3aKgXeco — Pedro Jaimes Criollo (@MeteoAero) August 10, 2026

Ιδιαίτερη αγωνία έχει προκαλέσει η κατάσταση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις της πόλης, όπου τμήματα κτιρίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές και υπάρχουν φόβοι για ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Η διάσωση της μητέρας και του βρέφους, ωστόσο, έστειλε ένα διαφορετικό μήνυμα μέσα στη γενικευμένη απόγνωση: ότι ακόμη και μετά από ώρες κάτω από τα ερείπια, η ελπίδα για επιζώντες παραμένει ζωντανή.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί και δίνοντας μάχη με τον χρόνο.

iefimerida.gr