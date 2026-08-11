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Μειωμένες κατά περίπου 15% σε σύγκριση με το 2025 είναι οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Λάρνακας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής να δημιουργούν, ωστόσο, συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση της εικόνας.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, ανέφερε ότι η πόλη επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η επίδραση ήταν εντονότερη κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης, ενώ στη συνέχεια η κατάσταση σταθεροποιήθηκε. Παρά ταύτα, η Λάρνακα έφτασε στην «καρδιά» της θερινής περιόδου με μειωμένες ξενοδοχειακές πληρότητες.

Ο Ιούλιος έκλεισε με πτώση περίπου 15% σε ετήσια βάση, ενώ ο Αύγουστος ξεκίνησε «μουδιασμένα». Οι πληρότητες διαμορφώνονται περίπου στο 75%, έναντι 90% τον Αύγουστο του 2025.

Ελπίδες από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Η εικόνα του Αυγούστου βελτιώνεται από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου.

«Ελπίζουμε ότι στο τέλος του Αυγούστου θα έχουμε μια αρκετά καλύτερη εικόνα», ανέφερε.

Παρά τη θετική αυτή τάση, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά, ιδιαίτερα λόγω της εξάρτησης της Λάρνακας από τουριστικές αγορές οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πρώτη αγορά το Ισραήλ

Κυριότερη τουριστική αγορά για τη Λάρνακα παραμένει το Ισραήλ, με τον αριθμό των πτήσεων να έχει επιστρέψει από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, πραγματοποιούνται περίπου 25 πτήσεις ημερησίως από το Ισραήλ προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Δεύτερη σημαντικότερη αγορά είναι η βρετανική και ακολουθούν η γερμανική, η πολωνική και η ελληνική, καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θετικότερη εικόνα για τον Σεπτέμβριο

Ο κ. Πολυβίου απέφυγε να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της τουριστικής κίνησης κατά το φθινόπωρο, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Για τον Σεπτέμβριο, πάντως, τα μέχρι στιγμής δεδομένα εμφανίζονται περισσότερο ενθαρρυντικά. Η Λάρνακα καταγράφει καλούς ρυθμούς κρατήσεων, με την προσδοκία η εικόνα να μην είναι χειρότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για τους επόμενους φθινοπωρινούς μήνες, οποιαδήποτε εκτίμηση θεωρείται παρακινδυνευμένη, καθώς καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στην περιοχή.

Μειωμένα κατά 16% τα τουριστικά έσοδα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας αναφέρθηκε και στα τουριστικά έσοδα, επικαλούμενος την τελευταία έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε μείωση 16% στα έσοδα από τον τουρισμό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο κ. Πολυβίου εκτίμησε ότι η πραγματική υποχώρηση κατά τους μήνες της κρίσης ενδέχεται να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, εάν ληφθεί υπόψη η θετική πορεία που είχε καταγραφεί στην αρχή του έτους.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, τα τουριστικά έσοδα είχαν παρουσιάσει αύξηση περίπου 15% σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, η συνολική μείωση του εξαμήνου πιθανόν να αντανακλά εντονότερη πτώση κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες που επηρεάστηκαν από την κρίση.

Συμφωνίες ξενοδοχείων με TUI UK και Jet2

Ιδιαίτερα σημαντικές χαρακτήρισε ο κ. Πολυβίου τις συμφωνίες συνεργασίας που υπέγραψαν ξενοδοχεία της Λάρνακας με τις TUI UK και Jet2, δύο από τους μεγαλύτερους οργανωτές ταξιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ των δύο εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης, οι οποίες δημιουργούν προσδοκίες για ενίσχυση της βρετανικής αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου, οργανωμένη κάθοδος τουριστικών πρακτόρων στη Λάρνακα είχε να καταγραφεί από την περίοδο της πανδημίας, γεγονός που ενισχύει τη σημασία των νέων συνεργασιών.

«Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά της Λάρνακας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2027 θα αυξηθούν σημαντικά οι αφίξεις από τη Βρετανία.