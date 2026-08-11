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Η αντιπολίτευση, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ενοχλήθηκε από τη φράση του Προέδρου περί «ΔΗΣΑΚΕΛ». Προκύπτει, όμως, ένα εύλογο ερώτημα. Αν σε ενοχλεί να σου λένε ότι συμπλέεις με ένα αντίπαλο κόμμα, δεν θα έπρεπε πρώτα να σε ενοχλεί όταν πράγματι συμπλέεις μαζί του; Και μιλούμε, όχι για ένα απλό νομοσχέδιο ή ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών, το ΑΚΕΛ στήριζε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, όπως έκαναν και στελέχη του ΔΗΣΥ. Δεν ενόχλησε, λοιπόν, την Πινδάρου αυτή η πολιτική σύμπλευση, αλλά την ενοχλεί σήμερα η επισήμανση ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ταυτίζονται σε συγκεκριμένα θέματα;

Υπάρχει, άραγε, σημαντικότερη πολιτική σύμπλευση από την κοινή στήριξη για το ύπατο αξίωμα της χώρας;

Και κάτι ακόμη. Όσοι Συναγερμικοί στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη δέχθηκαν έντονη κριτική. Γιατί δεν συνέβη το ίδιο με όσους στήριξαν τον Μαυρογιάννη, αφού η επίσημη γραμμή ήταν «ψήφος κατά συνείδηση»; Ή μήπως άλλο ήταν το δημόσιο μήνυμα και άλλο η παρασκηνιακή κατεύθυνση;

Ζακ.