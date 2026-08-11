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Διευρυμένες ζημιές κατέγραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο η Trump Media & Technology Group, εταιρεία που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είναι γνωστή για την πλατφόρμα Truth Social. Η επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από την υποχώρηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι καθαρές ζημιές ανήλθαν στα $238,1 εκατ., έναντι περίπου $20 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη σημειώθηκε καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις κατά το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου.

Οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις, εν μέσω αβεβαιότητας για τα αμερικανικά επιτόκια, γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων εκροών από επενδυτικά προϊόντα κρυπτονομισμάτων.

Το νέο στοίχημα του Truth API

Το ζημιογόνο τρίμηνο καταγράφηκε την ώρα που η Trump Media επιχειρεί να δημιουργήσει νέα πηγή εσόδων μέσω του Truth API, μιας αδειοδοτημένης ροής δεδομένων.

Η υπηρεσία θα παρέχει σε τράπεζες και εμπορικές εταιρείες ταχύτερη πρόσβαση σε αναρτήσεις σημαντικών λογαριασμών του Truth Social, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου επηρεάζουν συχνά τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης, η Trump Media συζητά μηνιαίες χρεώσεις έως $100.000 για την πρόσβαση στο Truth API.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει υπογράψει περισσότερες από δέκα συμφωνίες με πελάτες για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών της.

«Το νέο μας προϊόν Truth API ήδη παράγει έσοδα, με περισσότερες από δέκα συμφωνίες πελατών να έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα», δήλωσε ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Kevin McGurn.

Αύξηση εσόδων στο τρίμηνο

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα έσοδα της Trump Media αυξήθηκαν στα $1,7 εκατ. κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, από $900.000 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παρά την αύξηση, τα έσοδα παραμένουν περιορισμένα σε σύγκριση με το ύψος των συνολικών ζημιών.

Η συγχώνευση με την TAE Technologies

Ο McGurn ανέφερε επίσης ότι καταγράφεται πρόοδος στις διαδικασίες για τη συγχώνευση με την TAE Technologies, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύντηξης.

Το εγχείρημα συνδέεται με τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης και διευρύνει περαιτέρω τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ.

Το σχετικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πλέον δραστηριότητες που εκτείνονται από τα κρυπτονομίσματα και τα ακίνητα έως τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και την ενέργεια.