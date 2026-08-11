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Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πολωνία, όπου ένα κορίτσι μόλις 4 ετών έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου, με περαστικούς να καταφέρνουν την τελευταία στιγμή να ανακόψουν την πτώση του χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα.

Το παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι και σκαρφάλωσε στα κάγκελα, ενώ σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης παρέμεινε εκεί για περίπου μία ώρα. Η 27χρονη μητέρα του φέρεται να κοιμόταν μέσα στο διαμέρισμα, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Γείτονες και περαστικοί που αντιλήφθηκαν την παρουσία της 4χρονης στο μπαλκόνι κινητοποιήθηκαν άμεσα, με ορισμένους να επιχειρούν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος για να φτάσουν στο παιδί.

W Łomży trzech mężczyzn uratowało 4-letnią dziewczynkę, która spadła z balkonu na piątym piętrze. Świadkowie w ostatniej chwili rozłożyli pod blokiem koc, który zamortyzował upadek dziecka. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku, gdzie stwierdzono jedynie… pic.twitter.com/60OWBXGeLv — Remiza.pl (@remizacompl) August 10, 2026

Καθώς περνούσε η ώρα και ο κίνδυνος να πέσει γινόταν μεγαλύτερος, τέσσερις άνδρες άπλωσαν μια κουβέρτα κάτω από το μπαλκόνι.

Λίγο αργότερα, η 4χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό. Η κουβέρτα ανέκοψε μέρος της ορμής της πτώσης, με αποτέλεσμα το παιδί να γλιτώσει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η μικρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μπιαλιστόκ για εξετάσεις.

Η μητέρα της ξύπνησε τελικά από τα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος. Σε έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκε ένδειξη 0,7 mg αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Αστυνομικές πηγές που επικαλούνται πολωνικά μέσα αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ένοικοι της πολυκατοικίας φέρονται επίσης να κατέθεσαν ότι το βράδυ πριν από το περιστατικό ακούγονταν από το διαμέρισμα ήχοι που παρέπεμπαν σε συγκέντρωση ή πάρτι.

protothema.gr