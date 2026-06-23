Τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης συνεχίζονται αμείωτα στον τραπεζικό τομέα, με μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο να τρέχουν ή να ολοκληρώνουν πρόσφατα αντίστοιχα προγράμματα για μείωση του προσωπικού τους ως αποτέλεσμα των αλλαγών που φέρνει η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, η συρρίκνωση του δικτύου, οι εξαγορές τραπεζών και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις εταιρείες Fintech.

Χαρακτηριστικό ορισμένων σχεδίων, όπως το τελευταίο της Alpha Bank Cyprus, είναι ότι η τραπεζική διοίκηση ανεβάζει το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης στις €225.000 για όσους εργαζόμενους επιλέξουν να αποχωρήσουν και έχουν τα κριτήρια να λάβουν αυτό το ποσό. Μέχρι τώρα, οι ανακοινώσεις των τραπεζών, κατά κύριο λόγο, ήταν για χαριστικές αποζημιώσεις μέχρι το ποσό των €200.000, ενώ η ΕΤΥΚ πιέζει τις τραπεζικές διοικήσεις για μεγαλύτερα ποσά για όσους τραπεζικούς υπαλλήλους επιλέξουν να φύγουν από το επάγγελμα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, ολοκληρώνεται με το σχέδιο της Alpha Bank Cyprus που βρίσκεται σε ισχύ, το οποίο είχε γνωστοποιηθεί από την αρχή της χρονιάς από τον διευθύνων σύμβουλο της τράπεζας Μίλτο Μιχαηλά, μετά την επιτυχή απορρόφηση των τραπεζικών εργασιών της Astrobank.

Η Alpha Bank πληροφορούμαστε εφαρμόζει στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που προβλέπει ποσό αποζημίωσης το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τις €225.000. Από το ποσό αυτό, οι €200.000 παραμένουν αφορολόγητες, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ενώ οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό φορολογείται με 20%.

Περιλαμβάνει επίσης ειδική μέριμνα με πρόσθετη αποζημίωση 10% για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού. Η πρόνοια αυτή αφορά προσωπικό εκτός Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και προσωπικό που εργάζεται ή μεταφέρθηκε από DoValue. Με αυτό τον τρόπο, η τράπεζα λαμβάνει υπόψη ειδικές συνθήκες και εφαρμόζει το πλαίσιο με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο.

Επιπλέον, η Alpha Bank Κύπρου θα παρέχει πρακτική υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη διαδικασία, με ενέργειες στήριξης στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Η επόμενη φάση δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Τράπεζα, ενώ ορισμένοι ρόλοι θα ανασχεδιαστούν και νέες αρμοδιότητες θα προστεθούν.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και την αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας. Η τράπεζα συνδέει την οργανωτική της εξέλιξη με την ανάπτυξη των ανθρώπων της και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας του Ομίλου Alpha Bank προσφέρει ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο επαγγελματικής εξέλιξης, ανάπτυξης ταλέντου και ανάληψης ευθυνών, με νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους

Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης,που ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου 2026, ήταν της Τράπεζας Κύπρου και αφορούσε πολύ περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, συγκεκριμένα περί τα 40 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας ή είχαν κλείσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, με αφορολόγητη αποζημίωση έως €200.000. Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη που χρησιμοποίησε εκτεταμένα στοχευμένα σχέδια για αποχώρηση μικρής ομάδας προσωπικού από 40 ως 50 άτομα.

Η Eurobank Ltd ήταν αυτή που άνοιξε τα σχέδια εθελούσιων αποχωρήσεων το 2026 κάτι που είχε εξαγγείλει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μιχάλης Λούης από το 2025. To σχέδιο έχει λήξει στις 28 Μαρτίου με στόχο την αποχώρηση 300 ατόμων και τελικά αποχώρησαν περίπου 200 εργαζόμενοι. Το σχέδιο άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο εφάπαξ αποζημίωσης και πέραν των 200 χιλ. και προέβλεπε επιπρόσθετες παροχές για τους πρώτους που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΚΤ, λουκέτο σε 370 καταστήματα έβαλαν οι τράπεζες σε δέκα χρόνια και μείωσαν το προσωπικό τους κατά 4.634 εργαζόμενους αναδεικνύοντας τις ραγδαίες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα που συντελέστηκαν σε μια δεκαετία (2025-2015).