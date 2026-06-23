Μήνυμα συνεργασίας προς την πολιτεία και τα μέλη της νεοεκλεγείσας Βουλής των Αντιπροσώπων στέλνει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών, Πανίκου Νικολάου μέσα από την ομιλία του στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών. «Οι πάγιες, τεχνοκρατικές θέσεις που ως Σύνδεσμος Τραπεζών καταθέτουμε με συνέπεια στον δημόσιο διάλογο για τη σημασία ενός σταθερού πλαισίου εκποιήσεων, δεν αποτελούν υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά θεμελιώδεις οικονομικές πραγματικότητες. Αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο από την πρόσφατη, αυστηρή γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Στην αρχή της ομιλίας του δεν παραλείπει να τονίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναφέροντας ότι αυτό είναι κάτι που πλέον θεωρείται από τους περισσότερους ως δεδομένο, αλλά στην πραγματικότητα μόνο δεδομένο δεν είναι.

Ο κ. Νικολάου επισημαίνει ότι «η Φρανκφούρτη υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις, χωρίς μελέτη αντικτύπου και οι λαϊκίστικες προτάσεις για αναστολή των διαδικασιών, όχι μόνο δεν προστατεύουν τους πραγματικά ευάλωτους, αλλά ναρκοθετούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επιβραβεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και, τελικά, τιμωρούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνεπών πολιτών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και στερώντας αναγκαία ρευστότητα από την κυπριακή αγορά».

Έγνοια όλων μας πρέπει να είναι οι καταθέτες, οι συνεπείς δανειολήπτες που είναι η συντριπτική πλειοψηφία καθώς και η νέα γενιά που θα αιτηθεί δάνειο για να ξεκινήσει τη ζωή της ή την επιχείρηση της, σημείωσε. «Ταυτόχρονα, η μείωση των ΜΕΔ δείχνει και κάτι άλλο. Ότι και οι ίδιοι οι συμπολίτες μας έχουν πλέον ωριμάσει χρηματοοικονομικά. Κατανοούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους, σχεδιάζουν πιο προσεκτικά και λειτουργούν πιο υπεύθυνα». Βεβαίως υπέδειξε, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Και είναι ένας τομέας στον οποίο ως Σύνδεσμος Τραπεζών θέλουμε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ας μην κατηγορούμαστε ανέφερε στην ομιλία του κ. Νικολάου «επειδή είμαστε κερδοφόροι, επειδή έχουμε από τους καλύτερους κεφαλαιακούς δείκτες στην Ευρώπη, επειδή υπερκαλύπτουμε τα πολύ αυστηρά εποπτικά μας κριτήρια, επειδή προσελκύουμε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, επειδή έχουμε την ευχέρεια να προχωρήσουμε με εξαγορές μικρότερων οργανισμών που αλλιώς δεν θα επιβίωναν. Ας μην κατηγορούμαστε όταν δίνουμε μέρισμα στους μετόχους που μας εμπιστεύτηκαν την ώρα που θα μπορούσαν να επενδύσουν τα χρήματα τους σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε «το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Χωρίς υγιή τραπεζικό τομέα, η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και χωρίς ορθολογικές και συνετές δημοσιονομικές και πολιτικές αποφάσεις, ούτε οι ίδιες οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο στην οικονομία».

Προκλήσεις και μεγάλες αντοχές

Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, το διεθνές περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που λίγοι είχαν προβλέψει. Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν πάρει διαστάσεις πρωτοφανούς έκτασης και έντασης: από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία, από τους εμπορικούς πολέμους μέχρι τη γεωπολιτική αστάθεια που ανατρέπει ισορροπίες δεκαετιών. Σε αυτό το κλίμα, κανείς δεν θα ανέμενε ότι μια μικρή ανοικτή οικονομία σαν την κυπριακή θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, ανέφερε στην ομιλία του, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου, Μάριος Σκανδάλης.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο τόνισε «εδώ και κάποιους μήνες, βρισκόμαστε σε μία αναπόφευκτα διαφορετική περίοδο: αυτή της προετοιμασίας πολιτικών εκλογικών διαδικασιών. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την Βουλή των Αντιπροσώπων και σύντομα αναμένουμε να μπούμε σε προεκλογική περίοδο για τις Προεδρικές. Οι εκλογικές περίοδοι ενέχουν πάντα ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τον τραπεζικό τομέα. Θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο μας, από τη διαχείριση δανείων και ρυθμίσεων, μέχρι ζητήματα τελών, προστασίας καταναλωτή και ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με ιδιαίτερη ένταση και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου».

Ως ο μεγαλύτερος τομέας συνεισφοράς στο ΑΕΠ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σημείωσε ο κ. Σκανδάλης, δεν καθορίζουμε πολιτική αλλά αντιμετωπίζουμε με ύψιστο επαγγελματισμό και τεχνοκρατική αριστεία το κάθε θέμα, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος και κόστους. «Είμαστε και θα παραμείνουμε αξιόπιστος, ειλικρινής και προβλέψιμος εταίρος της πολιτείας και υποστηρικτής στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η μόνη πλευρά που επιλέγουμε και φανατικά θα υποστηρίζουμε πάντοτε, είναι αυτή της Κύπρου μας, της κοινωνίας μας και των επιχειρήσεων μας. Επιλέγουμε τον ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, βασισμένο σε στοιχεία, σε τεκμηρίωση και σε προτάσεις που θα οδηγήσουν σε σταθερότητα και βιώσιμη ευημερία του κόσμου μας».

Η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών μας, ανέφερε στην ομιλία του, απορρέει από τις αυστηρές στρατηγικές εσωτερικής αναδιάρθρωσης, συγκράτησης εξόδων και ψηφιοποίησης των εργασιών τους, ενδυναμώνει την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων μας και διαβεβαιώνει την σταθερότητα των κεφαλαιακών και άλλων υποχρεώσεων τους, οδηγώντας στη συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Το στρατηγικό τρίπτυχο του Συνδέσμου αποτελείται από τη: βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη & χρηματοοικονομική σταθερότητα, κοινωνική ευημερία και την εύρωστη και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων μας. Δεν μπορεί ανέφερε να υπάρξει κοινωνική ευημερία χωρίς χρηματοπιστωτική σταθερότητα Δεν μπορεί να υπάρξει χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς μια υγιή οικονομία και δεν μπορεί να υπάρξει υγιής οικονομία χωρίς ένα δυνατό τραπεζικό τομέα».