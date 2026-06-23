Αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου, διαβιβάστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.



Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.



Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το βελικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:



Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ»

Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε δήλωσή του σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ», τονίζοντας ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματός του «είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

Ξεκαθαρίζε δε, πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας.

cnn.gr